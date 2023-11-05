閻奕格性感戰袍曬小蠻腰！眼淚失守痛哭 謝粉絲一路相挺
閻奕格昨（4）日在台北三創舉辦「Changing Room」新歌演唱會，呼應「更衣間」主題，閻奕格連換2套既帥氣又性感的黑色率性戰袍，歌藝、舞藝齊發，演唱會尾聲，唱到經典代表作〈也可以〉時，一路支持的歌迷們高舉布條「只要舞台上有你，我們都會在這裡」，讓一向堅強的閻奕格，眼淚瞬間失守，「真的很捨不得下台，謝謝從每個地方而來的你們，我會繼續努力帶來更多好聽的歌給大家。」
記者吳雨婕／綜合報導
唱完〈花火〉後，VCR播放閻奕格從選秀時期開始的心路歷程影片，當她再次登場時，後方視覺影像出現「格視」超級星光大道節目特效，選唱了在結束《超級星光大道 星光傳奇賽》比賽後，僅有在香港演唱會上唱過的陳奕迅〈我們都寂寞〉，瞬間掀起回憶殺，滿場歌迷聽得如癡如醉，「我其實不敢回頭看，滿滿的回憶真的會哭。」
閻奕格演唱新專輯中的最後一首歌曲〈靈魂一旦自由就會發光〉，無預警落淚，她感性表示：「這次辦演唱會的心情和以往滿不一樣的，以前因為比賽每次上台都好像要考100分，希望得到大家的認同跟讚賞，但今天真的很開心，很謝謝你們在台下站了這麼久，聽我想要講的話聽我想唱的歌。」閻奕格在安可環節演唱〈也可以〉時，後援會成員突然送上驚喜高舉「只要舞台上有你，我們都會在這裡」手幅，作為送給閻奕格的回應，讓一直忍著眼淚要自己不要哭的閻奕格，瞬間眼淚失守，「從9歲就朝著歌手的夢想前進，謝謝一路有你們相挺，也謝謝沒有放棄的閻奕格，希望能和你們一起站上更多大大小小的舞台。」為演唱會畫下完美句點。