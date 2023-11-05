疼惜新世代　郭倍宏提國教向下延伸、教保人員薪資政見

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據全國教保工會2022年統計，0-2歲家外送托率只有17.3%，2歲送托率僅36%，遠低於3-6歲的87.5%。數據顯示，0-3歲托育量能急需擴充，才能顯示政府支持家庭雙薪就業、女性就業不中斷的決心。因此，郭倍宏認為，應由政府建立0-5歲專責托育單位，彙整居家保姆、幼托人員之服務量能，建構彈性收托、平假日需延托與臨托的公共托育供給模式。
再者，學前教育接軌國際已是世界趨勢，郭倍宏指出，台灣幼教政策應規劃STEAM、雙語學習、自然和科學素養、音樂藝術人文、數理及資訊程式教育等課程，強化學前教育國際接軌。
至於，在翻轉幼兒園公私比的層面上，郭倍宏認為，應公立、非營利幼兒園與私利、準公共幼兒園的比例翻轉至七比三，並且應排除「準公共化幼兒園」納入公共幼兒園的比例計算。目前在台灣，公共化幼兒園僅佔32.5％，而私立佔67.5％，公私比例為三比七。
郭倍宏也說，儘管台灣的準公共化政策實施時間不長，但已經看到一些準公共化幼兒園存在超收學費、虐待兒童、雇用不合格的教保人員等問題屢次發生。中央政府應積極擴大公共化幼兒園的比例，重新調配在準公共化幼兒園的資源。對於「建立公共服務」和「提供財政補助給私立機構」這兩種政策工具，郭倍宏強調，政府應進行全面的評估，以確保產生最大的公共效益。
同時，為了有效提升幼兒教育品質，郭倍宏提出，應將5至6歲孩童納入義務教育階段，這是許多先進國家的教育政策趨勢。郭倍宏也點出，台灣的5歲幼兒入學率已達96％，許多大班孩童也參加國小先修班的課程。目前實行的「5歲免學費政策」事實上體現了國民教育的理念。因此，他將敦促教育主管機關，檢討學制變更、師資培訓、課程架構以及空間設施規劃等方面，以加速實現幼兒教育的義務化，確保幼兒教育品質。
郭倍宏不僅重視幼兒教育，也關心教保人員勞動權益，他認為這是當務之急，政府應提升「準公共教保服務人員薪資」至3萬5000元起。他指出，台灣幼托環境市場化，產生長期以利潤為導向的結構性問題，導致幼保工作者處於三低（薪資低、福利低、保障低）和三高（高勞動、高情緒、高流動率）的勞動困境。隨著準公共幼兒園比例逐年提升，準公共教保員薪資與勞動條件未能獲得改善，其薪資與公共化托育人員、非營利教保員有顯著差距。
郭倍宏指出，當前高雄市準公共幼兒園有238間，公共化教保比率達41%。他希望爭取準公共教保員待遇提升至3萬5000元起，準公共教保員為教保公共化政策的第一線執行者，其勞動權益不應淪為自由市場競爭下的犧牲品。且政府應全面檢討準公共幼兒園、私立幼兒園補助與考核監督辦法。
郭倍宏認為，當前托嬰中心與幼兒園師生比嚴重失衡，為了守護全體兒童受教權、改善幼托人員勞動權益，政府應擴大資源挹注與強化幼托量能，同時提供幼托人員足夠的實習培育和臨床教程，強化幼托人員之實力。且現行的準公共幼兒園考核項目排除工時與幽靈勞動人口（借牌），應落實教保場域的勞動稽查和監管機制，才能保障幼兒受教權益。