新北市國際紀錄片月登場 4大主題19場次體驗台灣紀錄片影像之美
本月登場的「2023新北市國際紀錄片月」，除昨日在國家電影及視聽文化中心舉辦開幕放映的新北市紀錄片獎優選影片發展成的長片《臨演人生》外，今（5）日更將跨縣市到台中舊火車站前廣場辦理《再會啦 白宮》星空放映場；透過4大主題單元共19場次，以及多點、多元的放映場地，讓民眾一起透過紀錄片感受真實、感動與溫暖人心的力量。
記者吳嘉億／新北報導
新北市副市長朱惕之在昨日出席開幕放映活動致詞時表示，市府持續推動影視產業發展及促進地方繁榮，2年前市府完成對市民的承諾，把國家電影及視聽文化中心迎來新北市，與專業建築團隊一同打造了非常優質的場館，讓電影人在新北有了一個家，市民朋友也可以近距離接觸電影，期許台灣的影視創作需要大家共同相挺，一起攜手向前，讓台灣電影發揚光大。
新北市政府新聞局表示，接下來11月8日至11月29日，每周三、五、六、日，於板橋府中15紀錄片放映院，播映精選的國際紀錄大片、甫推出的紀實影像新作以及首次亮相「2023新北市紀錄片獎」優選影片，所有放映場次都免費觀賞。
新北市政府新聞局說明，各場次活動開始前，將於Accupass開放事先報名，並保留部分名額於活動現場讓觀眾候補；此外，報名任一場次到場觀影即可索取「2023新北市國際紀錄片月」集點卡，並獲得1點，集滿6點後，即可參加「觀影抽好禮」活動。詳細放映場次及活動相關訊息請上「感動無所不在」臉書粉絲專頁或新北市紀錄片官方網站查詢。