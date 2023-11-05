納坦雅胡支持度降！240名人質仍救不回　以色列民眾要求總理下台

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與此同時，有數百名民眾前往納坦雅胡位於耶路撒冷的官邸門口，他們揮舞著以色列國旗，高喊要納坦雅胡下台、要求總理去坐牢等，同時衝破警方架設的路障，現場一片混亂。
納坦雅胡在2022年11月連任時，其所屬政黨利庫德集團（Likud）與極右翼的宗教錫安主義黨（Religious Zionism）組建聯合政府，使得他的政府成為以色列歷史上最右傾的一屆。
以色列《國土報》記者費弗爾（Anshel Pfeffer）稱，這個選舉結果揭示早已存在的明顯趨勢，「在以色列存在著一場內部身份認同或者文化的戰爭，一方是那些認為以色列社會應更自由開放的一派，另一方則是以色列和猶太社會更具宗教色彩的極端一派。」
《BBC》報導也提到，以色列全國性報紙《晚禱報》（Maariv）調查顯示，多達80%的以色列人認為總理納坦亞胡必須對哈馬斯襲擊所暴露的安全機制失效負責。報導還稱，假如在今天進行選舉，由同樣是戰時內閣成員甘茨領導的反對黨聯盟將會獲得多數席位。
哈馬斯目前扣押著242名以色列及其他國籍人質，總理納坦亞胡表示，以色列發起的地面進攻將會為人質的釋放開闢可能性，但《晚禱報》10月27日進行的另一項調查顯示，對於軍隊是否該立即將行動升級為大規模地面進攻時，將近一半的以色列受訪者認為最好先等一下。
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