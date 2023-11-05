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納坦雅胡支持度降！240名人質仍救不回　以色列民眾要求總理下台

▲許多以色列人對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府感到憤怒，不僅因為他未能阻止最初的襲擊，還因為未能在事後提供援助。（圖／美聯社／達志影像）
▲許多以色列人對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府感到憤怒，不僅因為他未能阻止最初的襲擊，還因為未能在事後提供援助。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

以色列政府組成戰時緊急內閣以應對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，然而戰火延長至今仍有240多名被綁架至加薩的人質無法回家，數百名民眾聚集在以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）官邸門口抗議，要求他該下台負責，這名以色列任期最長的領導人如今面臨著選民日益增加的憤怒與不滿。

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包含《路透社》、《BBC》以及以色列電視台《13頻道》都在近期的報導中提到了以色列人民對於這名組成極右政府的執政領袖表達不滿，當地電視台在4日最新民調中呈現數據顯示，有超過76%的以色列人認為總理納坦雅胡應該立刻請辭，另外有64%受訪者認為以色列應該在戰爭後重新舉行大選，打破納坦雅胡的獨裁世界。

與此同時，有數百名民眾前往納坦雅胡位於耶路撒冷的官邸門口，他們揮舞著以色列國旗，高喊要納坦雅胡下台、要求總理去坐牢等，同時衝破警方架設的路障，現場一片混亂。

▲許多以色列人對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府感到憤怒，不僅因為他未能阻止最初的襲擊，還因為未能在事後提供援助。（圖／美聯社／達志影像）
▲被綁架的人質家屬對納坦雅胡無力救回親人感到憤怒不滿，要求其下台負責。（圖／美聯社／達志影像）
納坦雅胡在2022年11月連任時，其所屬政黨利庫德集團（Likud）與極右翼的宗教錫安主義黨（Religious Zionism）組建聯合政府，使得他的政府成為以色列歷史上最右傾的一屆。

以色列《國土報》記者費弗爾（Anshel Pfeffer）稱，這個選舉結果揭示早已存在的明顯趨勢，「在以色列存在著一場內部身份認同或者文化的戰爭，一方是那些認為以色列社會應更自由開放的一派，另一方則是以色列和猶太社會更具宗教色彩的極端一派。」

《BBC》報導也提到，以色列全國性報紙《晚禱報》（Maariv）調查顯示，多達80%的以色列人認為總理納坦亞胡必須對哈馬斯襲擊所暴露的安全機制失效負責。報導還稱，假如在今天進行選舉，由同樣是戰時內閣成員甘茨領導的反對黨聯盟將會獲得多數席位。

哈馬斯目前扣押著242名以色列及其他國籍人質，總理納坦亞胡表示，以色列發起的地面進攻將會為人質的釋放開闢可能性，但《晚禱報》10月27日進行的另一項調查顯示，對於軍隊是否該立即將行動升級為大規模地面進攻時，將近一半的以色列受訪者認為最好先等一下。

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