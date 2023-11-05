韓國瑜金句狂噴！籲侯友宜打通六塊肌、馬文君變身超級瑪利歐
前高雄市長韓國瑜今赴侯友宜南投競選總部站台時狂噴金句，他形容台灣的未來發展是六塊肌，希望侯友宜上任後延伸國道六號，打通中台灣和東台灣這兩塊肌；還形容國防外交委員的職責「就是陽春麵」，並為立委馬文君叫屈，希望父老鄉親支持她像許淑華神力女超人一樣，變身成南投的超級瑪利歐。
記者顏幸如／南投報導
韓國瑜今（5）日下午到南投市為侯友宜、立委參選人馬文君、游顥、孔文吉聯合競選總部成立大會站台，韓國瑜一拿到麥克風，台下民眾便激動高喊他的名字。韓國瑜說南投茶香、酒香處處飄香，每次到南投便身心靈為之一振，接著用起上次「三子合體」形容台中市長盧秀燕的老哏，指南投縣長許淑華臉龐依舊美麗，但幹了縣長10個月，頭髮已經白了1/3，他要送給許淑華8個字「美麗縣長、愛與責任」。
推薦立委馬文君時，韓國瑜笑稱「本來要從廚房帶一個鍋送她，因為馬文君是全台灣揹鍋最大的立委」，一個潛艦案居然被打成賣國賊，並說若要論賣國賊，馬文君只能算小咖、他才是大咖！4年前選總統時，民進黨說有個26歲的王立強拿幾千萬給他，一旦選上就要出賣台灣，「接著1450發瘋了，政府還下令調查」。
他說當年的賣國賊不只自己，還有立委吳斯懷，「結果選完就沒事了！民進黨最惡劣的，就是選舉時沒把台灣善良面發揮出來，還越搞越骯髒、越下流。」
韓國瑜以自己3屆立委經驗，指區域立委在國防外交委員會的職責，就是監督國防與外交預算、照顧好榮民，「就是陽春麵啊」！他為馬文君叫屈道，哪有用千軍萬馬打一個弱女子的道理？拜託父老鄉親用選票還給她公道，讓馬文君像神力女超人許淑華一樣，變成南投的超級瑪利歐。
韓國瑜接著說，男人的驕傲是六塊肌，台灣的未來也是六塊肌，分別是北台灣、南台灣、花東、中台灣以及雲嘉南農業、桃苗客家鄉親，他要拜託侯友宜當選之後，承諾把這六塊肌發揚光大。他並提醒大家，要發財就得先修路，立委上任後要爭取將南投國六打通到花東，讓中台灣和東台灣這兩塊肌能連結在一起，未來的希望就放在侯友宜身上。