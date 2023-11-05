長袖拿出來！1圖看一週天氣「3階段變化」 2波東北季風接力抵台
中央氣象署表示，未來一週天氣大致有3階段變化，明（6）日起東北季風稍增強，桃園以北、東半部有短暫雨，宜蘭雨勢較大，週三至週四（11月8日至11月9日）回暖，但各地日夜溫差大，週五（11月10日）下半天東北季風再增強，將帶來入秋最強冷空氣，雖然還不到冷氣團等級，但北部、東半部會更明顯轉涼，建議民眾可將保暖衣物拿出來準備了。
記者張志浩／綜合報導
氣象署說明，明天上午天氣仍然穩定、各地高溫可達攝氏30度左右，中午前後東北季風增強，桃園以北、東半部逐漸有短暫雨，宜蘭雨勢較明顯，新竹以南維持多雲到晴、影響不大，下半天各沿海、離島風力將增強，週二東北季風影響，北部、東半部整天偏涼、水氣減少，東半部仍有短暫雨、台北、桃園多雲，其它地區維持多雲到晴，日夜溫差大。
週三至週四各地氣溫回暖，北台灣高溫也回到攝氏30度左右，但各地日夜溫差仍大，低溫僅攝氏18至19度，天候為多雲到晴、僅東半部偶雨，週五上半天天氣仍溫暖，下半天東北季風增強桃園以北、東半部隨時間逐漸轉短暫雨，其它地區維持多雲到晴。
週末兩天（11月11日至11月12日）受到東北季風影響，北部、東半部明顯轉涼，白天高溫僅剩攝氏22度左右，桃園以北、東半部有短暫雨，其他地區雲量增多，沿海、各離島風力偏強，民眾前往海邊活動務必留意安全。