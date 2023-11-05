藍白若不合誰是歷史罪人？柯文哲：不到最後關頭請耐心等待

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柯文哲說，今天國民黨他們還是放不下，我倒也覺得也沒有什麼，因為本來做為一個人類，有理智也有情緒，所以有時候你明明知道理智是怎樣，可是牽涉到情緒的時候，就有另外的想法。
「我倒覺得這也沒有什麼，有時候順其自然，能整合就整合，不能整合各自努力」，他之前也跟朱立倫表達過就是政策的整合，例如總統到立院去國情報告、廢考監等與國民黨的目標差不多，未來在立院也可以合作，這沒有問題。
至於最後的總統選舉，柯文哲說，也不見得每一樣都要100%合作，在這場選舉裡，政黨領袖可以坐下來談，這已經是台灣歷史的第一次；這也是好的開始，所以人活在世界上，常常不要想要100分，有時候有70分、80分，那就一步一步，慢慢的讓台灣往前進，這樣就好了。
媒體追問，朱立倫覺得原本柯答應了卻又反悔，所以有點不高興？柯文哲回應，自己中午跟對方通過電話，連朱立倫都講說「下午資料再給你」、「你考慮個1、2天」，而他們就是資料讀一讀，認為69比11個人，「你不能說我送資料給你，你就是同意了，我想不能這樣講吧。」不過這也沒有什麼，因為每個人總是會去爭取對他最有利的說法，「我覺得我可以理解。」
至於媒體詢問，若藍白合破局的話，誰會是歷史罪人？柯文哲表示，這也不要說什麼歷史罪人，不到最後關頭，請大家耐心等待。
而談到今天中配徐春鶯在台北舉行記者會，柯文哲競辦發言人陳智菡也去現場，是不是去盯場？柯文哲說，「這個我們還是要協助她，因為老實講，高雄的媒體還比較客氣，我們台北媒體，我每次都戲稱他們叫鯊魚，一個素人給她丟到鯊魚陣裡面，不小心就被拆食落腹，所以有時候去幫忙看一看。」