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藍白若不合誰是歷史罪人？柯文哲：不到最後關頭請耐心等待

▲民眾黨主席柯文哲赴高雄競選總部成立。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨主席柯文哲赴高雄競選總部成立。（圖／民眾黨提供）

記者邱新博／台北報導

藍白合整合面臨卡關，民眾黨主席柯文哲4日對於國民黨主席朱立倫所提的日本模式、德國模式的整合方案批評「把恁爸當肖仔」。對此，柯文哲今天表示，自己與朱通過電話，朱表示下午再送一次資料，讓他考慮1到兩天；至於藍白要是不能合，誰會是歷史罪人？柯文哲則表示，不到最後關頭，請大家耐心等待。

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柯文哲今（5）日赴高雄出席高雄競選總部成立活動，並接受媒體聯訪。對於4日的內心OOXX、「把恁爸當肖仔」等言論，柯文哲說，每一個政黨本來就有權利，去尋求他們最有利的方式，只是老實講，有時候就是時間久了，人家覺得何必呢？因為當時朱立倫講日本模式、德國模式，日本模式就是由立委候選人來投票，我後來想一想，69個+11個要投票，這有什麼好投的？

柯文哲說，今天國民黨他們還是放不下，我倒也覺得也沒有什麼，因為本來做為一個人類，有理智也有情緒，所以有時候你明明知道理智是怎樣，可是牽涉到情緒的時候，就有另外的想法。

「我倒覺得這也沒有什麼，有時候順其自然，能整合就整合，不能整合各自努力」，他之前也跟朱立倫表達過就是政策的整合，例如總統到立院去國情報告、廢考監等與國民黨的目標差不多，未來在立院也可以合作，這沒有問題。

至於最後的總統選舉，柯文哲說，也不見得每一樣都要100%合作，在這場選舉裡，政黨領袖可以坐下來談，這已經是台灣歷史的第一次；這也是好的開始，所以人活在世界上，常常不要想要100分，有時候有70分、80分，那就一步一步，慢慢的讓台灣往前進，這樣就好了。

媒體追問，朱立倫覺得原本柯答應了卻又反悔，所以有點不高興？柯文哲回應，自己中午跟對方通過電話，連朱立倫都講說「下午資料再給你」、「你考慮個1、2天」，而他們就是資料讀一讀，認為69比11個人，「你不能說我送資料給你，你就是同意了，我想不能這樣講吧。」不過這也沒有什麼，因為每個人總是會去爭取對他最有利的說法，「我覺得我可以理解。」

至於媒體詢問，若藍白合破局的話，誰會是歷史罪人？柯文哲表示，這也不要說什麼歷史罪人，不到最後關頭，請大家耐心等待。

而談到今天中配徐春鶯在台北舉行記者會，柯文哲競辦發言人陳智菡也去現場，是不是去盯場？柯文哲說，「這個我們還是要協助她，因為老實講，高雄的媒體還比較客氣，我們台北媒體，我每次都戲稱他們叫鯊魚，一個素人給她丟到鯊魚陣裡面，不小心就被拆食落腹，所以有時候去幫忙看一看。」

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