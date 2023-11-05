賴清德無懼藍白合「都有把握贏」　轟選前倡聯合政府完全錯誤

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賴清德也說，藍白合也不可能一加一大於二，更何況民進黨現在的對戰模式，本來就是準備一對一，已經做好準備，自己有信心要贏得這場選舉，身為民進黨提名的總統參選人，肩負著台灣未來持續發展的使命，一定要完成這個目標
賴清德也說，藍白合塑造一個錯誤概念，就是說民進黨一黨獨大，但民主政治就是政黨政治，也是責任政治，任何一個政黨面對大選都要提出候選人，提出國政藍圖來贏得人民的支持，從而能夠執政，這個才是真正民主的常態，台灣已經民主社會，不是過去國民黨一黨獨大、專制制裁的時代，現在民進黨是在民主時代經由人民的支持，讓國會過半數，這不叫做一黨獨大。
此外對於在野倡議聯合政府，賴清德以歐洲為例，強調真正的民主意涵就是要爭取過半，承擔責任、落實理想，造福國家與社會，而歐洲多黨林立的社會裡，因多黨不過半才退而求其次選完組聯合政府，而不是在選前就在籌組聯合政府，這是完全不對，應該是在選前爭取人民給予政黨最大支持。
賴清德重申，不管是民調或是藍白合實際狀況，通通都不是社會的主流，不僅不是主流，更沒有勇氣爭取國人的支持，所以才會在選前進行藍白合這場戲，到最後就是一場空，也相信藍白合企圖國人看得很清楚，斷言計畫不可能成功。
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