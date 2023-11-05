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賴清德無懼藍白合「都有把握贏」　轟選前倡聯合政府完全錯誤

▲賴清德接受專訪時強調無懼藍白合都有把握贏。對戰模式早已準備一對一。（圖／翻攝自風傳媒YouTube）
▲賴清德接受專訪時強調無懼藍白合都有把握贏。對戰模式早已準備一對一。（圖／翻攝自風傳媒YouTube）

記者陳威叡／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德日前接受網路節目「下班瀚你聊」專訪，並於今（5）日晚間8時首播，被問及近來外界關注的藍白合，賴清德強調都有把握贏，從民調來看藍白都不是台灣主流，此外民進黨現在對戰模式，就是在準備一對一，另認為在野黨選前提倡聯合政府完全不對，歐洲是多黨林立才退而求其次籌組聯合政府，但選前仍爭取國人給予政黨最大支持，也相信藍白合企圖國人看得很清楚，斷言計畫不可能成功。

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被問及藍白合，賴清德提及《美麗島電子報》民調顯示，贊同國民黨執政才20%出頭、贊同民眾黨12%左右，若從另外一角度來看，反對國民黨有7至8成，反對民眾黨有8至9成，所以無論藍白都不是台灣主流的意見，而之所以談合，目的就是聯絡次要敵人打擊主要敵人，強調不管藍白合與否，「我都有把握贏。」

賴清德也說，藍白合也不可能一加一大於二，更何況民進黨現在的對戰模式，本來就是準備一對一，已經做好準備，自己有信心要贏得這場選舉，身為民進黨提名的總統參選人，肩負著台灣未來持續發展的使命，一定要完成這個目標

賴清德也說，藍白合塑造一個錯誤概念，就是說民進黨一黨獨大，但民主政治就是政黨政治，也是責任政治，任何一個政黨面對大選都要提出候選人，提出國政藍圖來贏得人民的支持，從而能夠執政，這個才是真正民主的常態，台灣已經民主社會，不是過去國民黨一黨獨大、專制制裁的時代，現在民進黨是在民主時代經由人民的支持，讓國會過半數，這不叫做一黨獨大。

此外對於在野倡議聯合政府，賴清德以歐洲為例，強調真正的民主意涵就是要爭取過半，承擔責任、落實理想，造福國家與社會，而歐洲多黨林立的社會裡，因多黨不過半才退而求其次選完組聯合政府，而不是在選前就在籌組聯合政府，這是完全不對，應該是在選前爭取人民給予政黨最大支持。

賴清德重申，不管是民調或是藍白合實際狀況，通通都不是社會的主流，不僅不是主流，更沒有勇氣爭取國人的支持，所以才會在選前進行藍白合這場戲，到最後就是一場空，也相信藍白合企圖國人看得很清楚，斷言計畫不可能成功。

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