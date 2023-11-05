台灣大賽／連續2天延長賽！劉基鴻三振出局　9局打完味全0:0樂天

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5局下，該局首名打者林孝程擊出游擊穿越安打，蔣少宏滾地球遭刺殺，林孝程趁傳站上二壘，接著他趁投手暴投往三壘衝，嚴宏鈞撿球後快傳三壘阻殺林孝程，冉承霖吞下三振，該局味全龍還是沒能攻破黃子鵬。7局下，張政禹擊出安打，並成功盜上二壘，但林孝程揮空三振，味全再次無功而返。
8局上，朱育賢安打上壘，成晉犧牲觸擊護送上二壘，接著樂天換林泓育代打，林泓育被遭觸身球，形成一、二壘有人，接著林子偉代跑上陣，陳晨威擊出內野滾地球，味全傳二壘封殺後再傳一壘沒抓到，拿莫伊漾再傳本壘，讓想趁機回本壘的林子偉遭觸殺出局。
布里悍化解失分危機後，激動向對手休息室狂吼，林子偉也因此被惹怒，雙方言語交換後，味全與樂天板凳清空，所幸衝突很快控制下來。
本場比賽布里悍先發8局被敲3安打無失分，投出6次三振和1次四死球；黃子鵬主投8局被擊出5支安打無失分，投出6次三振，投出生涯代表作。雙方0：0僵局持續到9局下，樂天道博格後援登板，輪到昨天擊出再見轟的劉基鴻，最後揮棒落空三振出局，連2場進入延長賽。
台灣大賽G2先發打序
味全龍：
第一棒：拿莫．伊漾（一壘）
第二棒：吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）
第三棒：郭天信（中外野）
第四棒：劉基鴻（三壘）
第五棒：李凱威（二壘）
第六棒：張政禹（游擊）
第七棒：林孝程（左外野）
第八棒：蔣少宏（捕手）
第九棒：冉承霖（右外野）
先發投手：布里悍
樂天桃猿：
第一棒：陳晨威（中外野）
第二棒：林立（二壘）
第三棒：梁家榮（三壘）
第四棒：廖健富（指定打擊）
第五棒：陳俊秀（一壘）
第六棒：林承飛（游擊）
第七棒：朱育賢（左外野）
第八棒：成晉（右外野）
第九棒：嚴宏鈞（捕手）
先發投手：黃子鵬