聽聞台灣家庭有「這習俗」讚不絕口！法國人認了：很值得學習
世界各國的風俗民情皆有所不同，自己認為是稀鬆平常的事情，在別的國家可能是前所未聞的新奇事物！法國籍YouTuber酷的夢 來台灣多年，更時常將台灣的獨特美食、文化習俗傳遞回法國，激發雙方的文化交流，近期酷再度將台灣的「月子餐」帶回法國，並找來許多法國家庭試吃，竟引爆一系列好評。
記者潘毅／綜合報導
YouTuber酷（Ku）近期上傳新片，將台灣的月子餐帶到法國人的餐桌上，包含增加母乳分泌的「花生滷豬腳」、讓子宮收縮的「麻油豬肝」、增加傷口復原速度的「山藥鱸魚湯」，以及補血的「紅糖小米粥」等等美食。
而曾經生產過的法國媽媽們，聽到這些料理帶來的功效，及台灣「坐月子」讓媽媽生產後休息一個月的概念之後，紛紛大讚：「這些料理真的很棒，對身體無負擔還有幫助」、「後悔待錯國家了」、「感覺可以再去生一胎！這種傳統也太好了吧！」、「我們可以跟馬克宏總統討論一下」、「更值得學習的是，花一個月照顧媽媽的這個概念」。
不少台灣網友看完法國人對於月子餐以及「坐月子」的想法後，也相當有感觸「我們台灣的男人，也很喜歡吃月子餐喔，不但營養豐富，口感與味道也都是很棒」、「坐月子這個觀念如果也能夠西方國家流行就更棒了」、「希望全世界的媽媽們都能受到良好的照顧」、「全天下的媽媽生產完都值得照顧啊」。