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大腦也能捐！光簽「器捐卡」還不夠　「3大類」捐贈方式一次看

▲除了簽署器官捐贈同意書，讓自己的器官再生後作為移植用途，也可以簽署腦部捐贈同意書，在沒有腦死的情況下，把大腦提供給腦庫保存。（圖／記者林志怡攝）
▲除了簽署器官捐贈同意書，讓自己的器官再生後作為移植用途，也可以簽署腦部捐贈同意書，在沒有腦死的情況下，把大腦提供給腦庫保存。（圖／記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

不少民眾希望在離開人世後，還能幫助更多的人遠離病痛，因此選擇成為大體老師或是進行器官捐贈，但今（5）日台灣腦庫正式成立後，又多了「捐腦」一個選擇，但3種捐贈方式究竟差異在哪、捐腦實際上又會被拿去做什麼事，《NOWnews》請台灣腦庫協會的專家幫讀者一次看明白。

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📍「器官捐贈」和「捐贈腦部」有什麼不同嗎？

「器官捐贈」是在腦死的狀況下，才得施行的捐贈行為，而腦死僅佔所有死亡人數的1%，且捐贈後的用途是將功能完整器官摘取，移植給血型及組織配對相符之器官衰竭病患，即作為「移植」用途。

「腦部捐贈」則不是作為移植用途，捐贈條件也與器官捐贈大不同。台灣腦庫協會常務監事李立仁解釋，捐贈給台灣腦庫的大腦主要是作為「病理研究」用途的，腦死後的大腦因為蛋白質、DNR、RNA可能已經降解，是不能作為此用途的捐贈。

但李立仁指提到，如果是大體老師的話，只要家屬同意將腦部保留、不與火化，雖然蛋白質、DNR、RNA組成都已經改變，因為腦部的結構都還在，所以仍然是可以作為腦部研究用途的。

📍把大腦捐給腦庫後，會被怎麼保存呢？

李立仁說，當捐贈者往生後，會由醫師打開頭蓋骨、取出大腦後復原，並不會影響到儀容，這方面家屬可以不用擔心，而取出的大腦會加緊送往腦庫的研究單位，由腦庫的專家進行處理，其中一半會被放在福馬林中，作為病理切片用途、交給病理科醫師確認疾病情況。

另一半的大腦則會按照不同區域、切成厚度0.5到1公分左右的小片後，透過急速冷凍保存，並標記上病理科醫師診斷出來的疾病類別，供未來學者研究之用。李立仁提到，病理科醫師提供的診斷也會回饋到臨床端，讓臨床醫師比較生前診斷與生後的病理解剖，修正誤差、精進診斷。

此外，李立仁說，雖然最理想的情況下，希望在捐贈者過世後24小時內將腦部送達研究室、並完成急速冷凍保存，但還是會尊重家屬的意願處理，如果希望拉長停留時間，也可以把冰塊放在腦後、維持低溫，減緩降解過程。

▲台灣腦神經組織人體生物資料庫（台灣腦庫）今（5）日正式揭牌，目前約可儲存150個大腦樣本。左起：台灣腦庫協會理事長謝松蒼與其妻子、台灣腦庫協會常務監事李立仁等。（圖／記者林志怡攝，2023.11.05）
▲台灣腦神經組織人體生物資料庫（台灣腦庫）今（5）日正式揭牌，目前約可儲存150個大腦樣本。左起：台灣腦庫協會理事長謝松蒼與其妻子、台灣腦庫協會常務監事李立仁等。（圖／記者林志怡攝，2023.11.05）
📍健康的人也能捐贈大腦嗎？

雖說捐贈給腦庫的大腦是為作病理研究用途，但不一定是有病變的大腦才能被保存下來。李立仁說，研究除了生病的大腦外，也需要對照組，因此腦庫也很需要健康族群捐贈腦部，甚至是具有慢性病的亞健康族群也沒問題，唯獨罹患傳染病者的大腦，腦庫目前仍沒辦法接受捐贈。

李立仁解釋，以惡名昭彰的庫賈氏症（俗稱狂牛症）為例，幾乎全世界的腦庫都不敢收，主要是因為疾病傳染性與器械沾染問題，這種疾病的特質太過危險、器械甚至使用一次就得拋棄，若使用者在不知情的情況下進行研究，可能造成研究室的污染。

不過，世界上也有少數處理此類傳染病的腦庫，李立仁說，過去曾經前往此類單位參訪，這些研究室的人員在處理這些傳染病的大腦時，都是全副武裝的狀態，目前台灣腦庫的資源還不夠完備，或許等到未來準備更加完善的時候，再來考慮接手這類型大腦的可能性。

📍捐大體、捐大腦、捐器官可以一次搞定嗎？

對於有意願想要在生後持續協助醫學研究、或是讓自己的器官協助其他人活下去的民眾，能不能簡化捐贈流程，李立仁說，去（2022）年曾經舉行過此類研討會，但目前僅完成了大體捐贈與大腦捐贈之間的銜接，如果捐贈者先完成大體老師的捐贈簽署，腦庫會等到未來腦部不火化時，再保留下來作為研究之用。

因此，如果民眾想要把自己的遺體完全提供給醫療單位、不介意作為研究或捐贈用途，還是必須完成多種捐贈文書的簽署，比如大體老師、器官捐贈、腦部捐贈等，目前此方面的捐贈文書尚未整合，但李立仁說，這也是未來努力的方向，如果民眾有意願協助台灣腦庫，也可以透過官網聯繫、簽署捐贈同意書。

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