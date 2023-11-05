如果有大醫院就好了！蘇貞昌、陳其邁助講 蔡培慧憶阿嬤淚灑舞台
上任8個多月的民進黨立委蔡培慧，今在南投名間鄉、竹山鎮分別成立與總統候選人賴清德聯合競選總部，前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人站台。蔡培慧介紹協助彰化基督教醫院進駐南投等政績時，想起小時候阿嬤因為醫療資源不足而離開，忍不住淚灑舞台。
記者顏幸如／南投報導
蔡培慧因國民黨許淑華選上縣長，於今年3月立委補選時勝出，攻下過去18年來南投第一席綠委，今（5）日在立委補選大贏對手的名間鄉及竹山鎮，成立與總統候選人賴清德的聯合競選總部，前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳素月、羅美玲、蔡易餘及彰化縣第3選區立委候選人吳音寧出席力挺。
前行政院長蘇貞昌指出，蔡培慧擔任行政院中辦執行長時，他核定蔡培慧提出的田中支線接軌集集支線案總經費共110億，也完成中興大學進駐中興新村的大計畫，挹注百億資源進駐南投。蔡培慧能將中央資源帶進需要的地方，是不簡單的專業能力，期望南投的鄉親要選對的人，繼續讓這些計畫完成，開啟更多南投發展的潛能。
立委蔡培慧表示，她是來自農村的孩子，深刻知道南投需要進步，上任至今短短8個多月，時刻想著如何讓南投升級、讓中央建設進到南投，想起小時候阿嬤因為城鄉差距、醫療資源不足而離開，她深知南投需要大醫院，因此協助彰化基督教醫院進駐南投，也爭取集集支線連接彰化高鐵，開展南投對外交通網絡，希望讓南投繼續改變，讓城鄉共好持續落實生活中。