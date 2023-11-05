賴辦指徐春鶯是否為共產黨員要問黃珊珊 柯辦反批閱讀能力有問題
賴清德競總發言人戴瑋姍今（5）日表示，台灣新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯是否為共產黨員不該問賴清德，而是民眾黨總統參選人柯文哲的總幹事黃珊珊，為何在臉書證實徐曾是共產黨黨員。柯文哲競選辦公室陳智菡則回嗆，戴不知是閱讀能力有問題，或是想打混戰，刻意閃躲徐春鶯對賴的提問，徐春鶯已是中華民國國民，身為國民，她要求公開指控其為共產黨員的賴清德，必須提出具體證據，否則就是欺壓百姓，含血噴人。
記者邱新博／台北報導
民眾黨不分區名單傳納入身為中國籍配偶的徐春鶯，徐也在今天舉行記者會回應賴清德對其是共產黨員的指控表示，她持有台灣身分證23年，已是中華民國國民，並非共產黨員，也從未加入共產黨、共青團；對於賴清德及民進黨立委稱她是共產黨員，徐反問「有證據嗎」，呼籲賴清德拿出證據，出動國家機器調查她，若查出她是共產黨員，她願被註銷台灣身份、驅逐出境，「如果沒有證據，他(賴清德)願意給我什麼交待？」
而戴瑋姍表示，徐春鶯這個問題不應該是問賴清德，而是應該問黃珊珊，當時為何在臉書上證實徐本人曾是共產黨黨員。
對此，陳智菡回應，戴瑋珊所指應是根據10月28日黃珊珊臉書發文：「民進黨新住民委員會委員寧家榮曾是共產黨員」，為何民進黨可以找寧家榮入黨、擔任新住民委員，民眾黨卻不能提供陸籍配偶參政權，難道是綠能你不能？
陳智菡嗆，戴瑋姍不知是閱讀能力有問題，或是想打混戰，刻意閃躲徐春鶯對賴副總統的提問，徐春鶯已是中華民國國民，身為國民，她要求公開指控其為共產黨員的賴清德，必須提出具體證據，否則就是欺壓百姓，含血噴人。
陳智菡說，徐春鶯已表態，如果查到她是共產黨員，願意註銷中華民國身分，甚至被驅逐出境，結果賴清德不敢回答，發言人還拿黃珊珊的臉書當擋箭牌胡謅，「真的很民進黨。」