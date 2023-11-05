96自由車聯賽／李廷威逆轉搶鋒頭　包辦冠軍橘衫、登山王成大贏家

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李廷威表示，去年拿下總成績第三，今年就設定目標要搶橘衫，所以每一站都參賽、搶積分，尤其在擅長的登山賽事全力以赴，很開心最終完成心願。
至於順利搶下紅點衫，李廷威笑說，「今天就是要卡住黃冠霖，就算自己沒拿到登山積分，也要讓隊友幫忙搶，就是不能給黃冠霖；第二圈順利搶下第一後，就覺得十拿九穩。」黃冠霖則回應，因為重感冒一週，身體狀態不佳，才會把紅點衫拱手讓人。
過去兵家必爭的衝刺王Bryton藍衫，本屆因總排前6名的選手因國家隊徵召、職業隊比賽等因素無法參加今日的收官站，因此由積分領先者台灣一哥馮俊凱奪下。
新人王Sweet Protection白衫則由Team Fulcome阜冠國際車隊21歲簡耘澤拿下，這也是他目前生涯最出色的成績。簡耘澤說，「為了96聯賽做足準備，會針對每一站的地形和特色安排訓練課表，也在無形中提升不少實力，未來也希望能加入橘衫的競爭行列。」
女子菁英組競爭異常激烈，賽前形成曾可妡、程詩軒、許書瑋和程秀如「四搶一」的局面，最終「薑是老的辣」，車壇名將曾可妡拿下單站第二，順利封后。她表示，「本場比賽主要是卡住主要競爭者，保住領先積分，策略執行蠻成功的。」
值得一提的是去年幾乎包辦96聯賽所有領騎衫的Bryton車隊，今年空手而歸，也代表國內車壇人才輩出，競爭更加激烈。
96自由車聯賽已成為國內指標賽事，不僅祭出全台最高的百萬獎金，還努力結合地方文化，並與國際接軌，廣受好評。今年首創96 Heroes全民英雄挑戰賽，今日共吸引1250人參賽，最小9歲，最大69歲，齊挑戰76公里的經典賽道，並朝聖彰化139路線，起、終點一樣都是在成美文化園區。而主辦單位也提供【永靖好食券】，讓全台車友騎進永靖老街，尋找銅版美食的家鄉古早味。