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影／阪神虎7:1擊敗歐力士！睽違38年日本一總冠軍　虎迷感動哭了

▲阪神虎隊贏得日本大賽，岡田彰布監督暌違38年率隊拿下日本一總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲阪神虎隊贏得日本大賽，岡田彰布監督暌違38年率隊拿下日本一總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

日本職棒阪神虎隊今（5）日在日本一系列賽第7場於大阪京瓷巨蛋遭遇歐力士猛牛，結果阪神虎以7:1擊敗歐力士，系列賽以4勝3敗險勝，不但在暌違59年的關西對決中奪勝，也拿到阪神虎隊史，自1985年以來，隊史第二次的日本一總冠軍，睽違38年奪冠，讓阪神虎迷都瘋狂，甚至預計會有球迷跳入熱鬧的道頓堀河中，慶祝阪神奪冠，不管是在甲子園、還是大阪京瓷巨蛋的虎迷，也落下歡喜的淚水。

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回顧這次系列賽，阪神虎首戰以8:0贏球，第二戰以0:8被歐力士封鎖，第三戰來到阪神主場甲子園，最終以4:5落敗，但阪神在接下來兩場比賽，分別以4:3、6:2贏球聽牌，沒想到回到大阪巨蛋，阪神虎又在昨天以1:5落敗，今天這場阪神虎隊以7:1贏球，也算是終於「悲願達成」。

阪神虎隊在昨天第六場，遭到山本由伸封鎖，最後落敗，山本甚至狂飆138球，14次三振，拿下勝投，也是他去挑戰大聯盟前的最後一場比賽，但歐力士在系列賽續命，卻在今天第七場再度落敗輸球，把冠軍拱手讓人。

這場比賽阪神虎則是推出側投青柳晃洋先發，他主投4.2局被打4安打無失分，左投島本浩也上場，也解決危機。伊藤將司中繼3局無失分，最後由桐敷 拓馬、守護神岩崎優也收尾，拿下這場勝利。

▲阪神虎推出側投青柳晃洋先發，他主投4.2局被打4安打無失分。（圖／阪神虎官網）
▲阪神虎推出側投青柳晃洋先發，他主投4.2局被打4安打無失分。（圖／阪神虎官網）
阪神打線在4局上發威，面對歐力士左投宮城大彌，菜鳥森下翔太敲安，加上大山 悠輔被觸身球，下一棒洋砲Sheldon Neuse一棒轟出三分砲，連續2場開轟，讓阪神球迷瘋狂。

▲洋砲Sheldon Neuse一棒轟出三分砲，連續2場開轟，讓阪神球迷瘋狂。(阪神虎官網）
▲洋砲Sheldon Neuse一棒轟出三分砲，連續2場開轟，讓阪神球迷瘋狂。(阪神虎官網）
接下來阪神在5局上又靠森下翔太、大山悠輔連續安打，一口氣拿下2分大幅領先，9局森下翔太又敲出安打追加分數，阪神球迷也聚集道頓堀，準備跳河慶祝。

▲洋砲Sheldon Neuse一棒轟出三分砲，連續2場開轟，讓阪神球迷瘋狂。(阪神虎官網）
▲洋砲Sheldon Neuse一棒轟出三分砲，連續2場開轟，讓阪神球迷瘋狂。(阪神虎官網）
歐力士隊去年拿下日本一冠軍，連續2年都進入日本大賽，不過前年輸給養樂多燕子、去年擊敗養樂多奪冠，沒想到今年又輸給阪神虎。

這個系列賽，阪神虎無論是大山悠輔、森下翔太，或是洋砲Sheldon Neuse都表現出色，尤其Sheldon Neuse的打擊表現最為重要。

▲阪神虎睽違38年日本一！肯德基爺爺魔咒解除，大阪球迷瘋狂。（圖／美聯社／達志影像）
▲阪神虎睽違38年日本一！肯德基爺爺魔咒解除，大阪球迷瘋狂。（圖／美聯社／達志影像）
阪神虎監督岡田彰布也跟總冠軍很有緣，1985年阪神虎隊在他跟掛布雅之、洋砲Randy Bass組成「傳説的中心打線」，並且有單場三連轟出現，砲轟宿敵讀賣巨人隊，也是球迷心中難忘的回憶，如今又是由他帶領虎軍奪冠，聲望跟人氣都很高。

▲阪神虎隊Randy Bass。（圖／美聯社／達志影像）
▲阪神虎隊Randy Bass，被認為是史上最強洋砲。（圖／美聯社／達志影像）
不過虎隊在歷經「肯德基爺爺魔咒」後，就再也拿不到日本一總冠軍，直到今年，阪神虎隊才打破魔咒，順利拿到睽違38年的日本一總冠軍。


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