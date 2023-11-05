影／阪神虎7:1擊敗歐力士！睽違38年日本一總冠軍　虎迷感動哭了

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阪神虎隊在昨天第六場，遭到山本由伸封鎖，最後落敗，山本甚至狂飆138球，14次三振，拿下勝投，也是他去挑戰大聯盟前的最後一場比賽，但歐力士在系列賽續命，卻在今天第七場再度落敗輸球，把冠軍拱手讓人。
這場比賽阪神虎則是推出側投青柳晃洋先發，他主投4.2局被打4安打無失分，左投島本浩也上場，也解決危機。伊藤將司中繼3局無失分，最後由桐敷 拓馬、守護神岩崎優也收尾，拿下這場勝利。
阪神打線在4局上發威，面對歐力士左投宮城大彌，菜鳥森下翔太敲安，加上大山 悠輔被觸身球，下一棒洋砲Sheldon Neuse一棒轟出三分砲，連續2場開轟，讓阪神球迷瘋狂。
接下來阪神在5局上又靠森下翔太、大山悠輔連續安打，一口氣拿下2分大幅領先，9局森下翔太又敲出安打追加分數，阪神球迷也聚集道頓堀，準備跳河慶祝。
歐力士隊去年拿下日本一冠軍，連續2年都進入日本大賽，不過前年輸給養樂多燕子、去年擊敗養樂多奪冠，沒想到今年又輸給阪神虎。
這個系列賽，阪神虎無論是大山悠輔、森下翔太，或是洋砲Sheldon Neuse都表現出色，尤其Sheldon Neuse的打擊表現最為重要。
阪神虎監督岡田彰布也跟總冠軍很有緣，1985年阪神虎隊在他跟掛布雅之、洋砲Randy Bass組成「傳説的中心打線」，並且有單場三連轟出現，砲轟宿敵讀賣巨人隊，也是球迷心中難忘的回憶，如今又是由他帶領虎軍奪冠，聲望跟人氣都很高。
不過虎隊在歷經「肯德基爺爺魔咒」後，就再也拿不到日本一總冠軍，直到今年，阪神虎隊才打破魔咒，順利拿到睽違38年的日本一總冠軍。