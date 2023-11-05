澎恰恰驚傳「錄影10分鐘倒下」急送醫！兒曝病況：願大家多給機會

粉絲被撞成植物人「聽東方神起的歌奇蹟醒了」　金俊秀來台北謝她

▲前東方神起、JYJ成員金俊秀在台北舉辦演唱會，16年前的粉絲也來支持。（圖／希林國際）
▲前東方神起、JYJ成員金俊秀在台北舉辦演唱會，16年前的粉絲也來支持。（圖／希林國際）

記者陳雅蘭／台北報導

韓星金俊秀曾是天團東方神起、JYJ的一員，現在則是獨自活動，他今（5）日相隔8年再來台會粉絲，席間出現感人驚喜；原來是東方神起的忠實粉絲莊曉涵現身台下，曉涵23年前出車禍成了植物人，在媽媽不斷播放東方神起的歌曲下「奇蹟甦醒」，當時莊媽很感謝東方神起「讓她看到奇蹟」，今大家再回憶起這段故事，全場哭成一片淚海。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲金俊秀2023台北演唱會。（圖／希林國際）
▲金俊秀從來沒忘記莊曉涵。（圖／希林國際）
金俊秀已不再是東方神起的成員，今還是滿足粉絲帶來團體出道曲《Hug》，掀起粉絲回憶殺。他也主動提到團體與這些年的個人變化，「20年來，我也有5人活動、3人活動、個人活動來到台灣，歷經這麼多的時間，台灣是比任何一個地方還歡迎我們的地方」。

話說完，金俊秀特別點名一位名叫莊曉涵的粉絲，他說：「我聽說這位歌迷今天有到場，妳還健康嗎？」原來莊曉涵16年前遇上車禍差點喪命，成了植物人昏迷7個月，是東方神起的歌曲喚醒她，這件事情東方神起其他成員金在中、朴有天、鄭允浩、沈昌珉也都知情。

金俊秀向莊曉涵鞠躬致謝：「我後來其實斷斷續續一直都會想起這件事，是讓我可以繼續唱下去的動力，我好久沒來台灣，非常謝謝妳來看我。」而曉涵當年因為動手術為短髮，過了多年模樣改變，金俊秀今就稱讚曉涵：「妳現在頭髮變長了耶，很漂亮！」全場響起熱烈掌聲。

2007年3月，20歲的莊曉涵晚上11點騎車回家時被遊覽車撞上，送到小港醫院時已經休克、瞳孔放大，搶救醫生表示她的腦部嚴重受損「活不過3天」。莊媽媽不願放棄救女兒的任何機會，知道曉涵喜歡東方神起，於是每天在女兒耳邊播放東方神起的歌，「只要她能活著，就算她變成植物人，一輩子躺在床上，我也願意。」而曉涵也奇蹟似的度過危險期，昏迷7個月後甦醒，莊媽媽泛淚表示：「感謝東方神起，讓我看見奇蹟。」醫生也嘖嘖稱奇，不敢置信。

莊媽媽當時受訪還透露，她每天在女兒旁邊播歌，機器還因此過熱壞掉，更爆料女兒醒來的第一件事，就是叫爸爸去買東方神起的專輯。而2008年5月10日東方神起唱進台北小巨蛋，他們也是第一組登上該場地的韓團，曉涵在媽媽的陪同下出席。當年曉涵收到主辦單位送的VIP門票後，即使腦部及腦神經受損導致發聲困難，仍開心擠出「謝謝」，故事十分動容。

▲金俊秀2023台北演唱會。（圖／希林國際）
▲金俊秀（左）表示台灣比任何一個地方還歡迎他。（圖／希林國際）

「東方神起」昌珉自認蜘蛛人戰衣　準備1年9個月當惡魔

影帝工作不收錢　向東方神起允浩喊話「我不會讓你丟臉」

「東方神起」昌珉婚禮倒數10天　今宣布9月不結婚了

「東方神起」允浩離家出走內幕曝光　發現菜英文糗事！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞