粉絲被撞成植物人「聽東方神起的歌奇蹟醒了」　金俊秀來台北謝她

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話說完，金俊秀特別點名一位名叫莊曉涵的粉絲，他說：「我聽說這位歌迷今天有到場，妳還健康嗎？」原來莊曉涵16年前遇上車禍差點喪命，成了植物人昏迷7個月，是東方神起的歌曲喚醒她，這件事情東方神起其他成員金在中、朴有天、鄭允浩、沈昌珉也都知情。
金俊秀向莊曉涵鞠躬致謝：「我後來其實斷斷續續一直都會想起這件事，是讓我可以繼續唱下去的動力，我好久沒來台灣，非常謝謝妳來看我。」而曉涵當年因為動手術為短髮，過了多年模樣改變，金俊秀今就稱讚曉涵：「妳現在頭髮變長了耶，很漂亮！」全場響起熱烈掌聲。
2007年3月，20歲的莊曉涵晚上11點騎車回家時被遊覽車撞上，送到小港醫院時已經休克、瞳孔放大，搶救醫生表示她的腦部嚴重受損「活不過3天」。莊媽媽不願放棄救女兒的任何機會，知道曉涵喜歡東方神起，於是每天在女兒耳邊播放東方神起的歌，「只要她能活著，就算她變成植物人，一輩子躺在床上，我也願意。」而曉涵也奇蹟似的度過危險期，昏迷7個月後甦醒，莊媽媽泛淚表示：「感謝東方神起，讓我看見奇蹟。」醫生也嘖嘖稱奇，不敢置信。
莊媽媽當時受訪還透露，她每天在女兒旁邊播歌，機器還因此過熱壞掉，更爆料女兒醒來的第一件事，就是叫爸爸去買東方神起的專輯。而2008年5月10日東方神起唱進台北小巨蛋，他們也是第一組登上該場地的韓團，曉涵在媽媽的陪同下出席。當年曉涵收到主辦單位送的VIP門票後，即使腦部及腦神經受損導致發聲困難，仍開心擠出「謝謝」，故事十分動容。