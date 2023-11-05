中國多地醫院兒科門診爆滿！河南醫：廣泛出現肺炎與流感交叉感染

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《北京新聞廣播》報導中有家長控訴，早上7點半到醫院，醫院還在看前天晚上的診，許多民眾大半夜還排隊，要等到凌晨6、7點鐘才有得醫治，上午掛號至少要排隊等待四、五個小時，到下午才能就診，下午的號則要等到晚上才能看完；北京友誼醫院兒科也稱，從9月上旬開始，兩個院區每天門急診量可達1600至1800人次以上。
河南中醫藥大學第一附屬醫院兒科副主任醫師周榮易也表示，目前當地兒科就診一直處於接近飽和狀態，「我們這邊兒科周均門診量接近2萬，日均接近3000。主要以兒童呼吸系統疾病為主，佔比在60%左右，主要是咳嗽、肺炎為主，目前已出現流感與支原體交叉感染情況，部分孩子幾天後出現肺炎。」
廣西柳州市婦幼保健院兒科門急診量也持續爆滿，每天接診量達1300人次以上，兒科門診幾乎每天滿負荷運轉；天津醫護人員則稱，門急診量逼近12000，「歷史最高了吧，這個冬天，對於醫護和孩子們，都挺難熬的，我們也要累癱了」
上海《東方網》則引述上海交大醫學院附屬新華醫院醫生俞慧菊所言，她感慨今年是自己從業30多年來，第一次遇到這麼多的支原體肺炎患者。她稱目前「10歲以下的支原體肺炎患兒占據多數」，其中部分患者還出現了白肺現象，「預計這一波高峰將可能會持續到寒假。」
《大紀元》與《香港01》分別引述多位兒科醫生解釋，「今年是支原體流行大年，加上現在是流感季等多重因素的影響，導致兒童咳嗽等感染，讓兒科門診量變多」，醫生們提到目前支原體耐藥率是令他們頭疼的關鍵，過去通常主要治療方式是以阿奇霉素醫治，但中國肺炎黴漿菌對阿奇霉素的耐藥率為90%左右。
上海新華醫院醫生忍不住吐苦水稱，從9月份開始就一直都是門診爆滿的狀態，「像前幾天我們一直是看到凌晨1、2點鐘的。第二天早上8點，我們醫生又開工了。哪裡來那麼多醫生？隨便培養一個醫生也要十幾年的。」