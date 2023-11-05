坦言黨內問題民調下滑　賴清德誓言重返4成力保勝果

民進黨主席暨總統參選人賴清德日前接受網路節目「下班瀚你聊」專訪，並於今（5）日晚間8時首播，對於近幾個月來民調從突破4成至今僅33%，賴清德坦言黨內出現一些問題讓民眾失望，包括初選激烈、性平與趙天麟等事件，未來2個多月時間，勢必要重回4成以上甚至更高，才有辦法贏得勝利，過程中必須要重拾社會對民進黨的信任，而民進黨是台灣本土政黨，作為黨主席就要坦然對社會大眾的挑戰。
記者陳威叡／台北報導
對於民調下滑，賴清德認為後來都是黨內的問題成分比較大，有些事情讓民眾失望了，包括黨內競爭初選激烈，還包括性平與高雄趙天麟事件，很多因素影響到，未來選戰2個多月時間，自己民調勢必要回到4成以上甚至更高，才有辦法確保這場選舉的順利。
賴清德也表示，自己必須要重拾社會對民進黨的信任，黨內發生事情絕對不能護短，一定要勇於面對問題，而且要勇於把問題解決，好比性平事件就修改黨內規定，建制一個黨內更友善的性平工作環境，此外民進黨是執政黨，也結合在野進行修法，讓台灣社會建立一個更友善的工作環境。
賴清德說，自己出來競選總統，要傳承也要創新，要勇於面對問題、解決問題，重拾人民對民進黨的信任，民進黨是台灣的本土政黨，為台灣的生存而存在，為台灣的生存發展而存在，作為黨主席，就是要坦然面對社會大眾的各種挑戰。