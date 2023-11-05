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于美人無懼藍白合：與我選區無關！認了被「愛子助講千字文」逼哭

▲于美人不怕「藍白合」，認為這與她選區無關，此外也透露被兒子的助選千字文逼哭，場面令人動容。（圖／記者朱永強攝影）
▲于美人不怕「藍白合」，認為這與她選區無關，此外也透露被兒子的助選千字文逼哭，場面令人動容。（圖／記者朱永強攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

無黨籍身分參選中正萬華區立委的藝人于美人，近期積極備戰，瘋狂掃街、全力傾聽民意，希望能夠在競爭激烈的選區成功殺出，好友許常德更曝光于美人兒子的助選千字文，令人動容。對此，于美人今（5）日晚間受訪坦言，當天聽到兒子助選後一度感動落淚，笑說：「兒子，你找到伯樂了！」

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于美人回憶，當天是她後援會的一場聚會，兒子現身力挺助講，剛好許常德也在場，「兒子！我覺得你找到伯樂了，想不到許常德老師這麽欣賞你！」于美人誇讚兒子即便沒有華麗的詞藻，但文章承載著深刻的情感，讓她直呼：「我當天其實哭了！對！真的有一點感動！」

▲于美人。1105。（圖／記者朱永強攝影）
▲于美人自信地說，競爭對手鍾小平搶不到她的票。（圖／記者朱永強攝影）
談到政策理念，于美人希望能幫助困擾萬華人20幾年的最大問題「都更」，用最快速度讓在地居民們清楚知道問題根源以及現今的制度，還有十惡不赦的建商，並迫切希望政府修法。

至於藍白合話題，于美人強調，「別忘了！人民在期待的是一個領袖！」到底合不合也與她的選區無關，並喊話中正萬華的選民，「希望是由鍾小平代表你們，還是希望由于美人來代表呢？所以最多選民支持我，那就是對我最有利，跟藍白是沒有關係的，因為我搶得到鍾小平的票，可是鍾小平搶不到我的票！」

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