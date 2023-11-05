馬防部「雲台操演」實彈射擊　彰顯堅定防衛決心

立委候選人陳昆和搶攻綠營票倉成立曾文區競選總部提出四大訴求

▲立法委員參選人陳昆和曾文區競選總部成立，前台南縣長蘇煥智及多位台南政壇知名人士站台力挺（圖／記者張振興攝，2023,11,05）
▲立法委員參選人陳昆和曾文區競選總部成立，前台南縣長蘇煥智及多位台南政壇知名人士站台力挺（圖／記者張振興攝，2023,11,05）

記者張振興/台南報導

台南市第二選區立法委員參選人陳昆和，今(5)日在麻豆成立曾文區競選總部，前台南縣長蘇煥智及多位台南政壇知名人士站台力挺，會場湧入3000多位民眾到場支持，陳昆和提出四大訴求爭取認同，包括：團結台灣，推動藍綠大和解、市政建設，回歸曾文溪兩側、麻豆交通，全面性提升優化、良性競爭，籲對手回應挑戰。

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▲立法委員參選人陳昆和曾文區競選總部成立，會場湧入3000多位民眾到場支持（圖／記者張振興攝，2023,11,05）
▲立法委員參選人陳昆和曾文區競選總部成立，會場湧入3000多位民眾到場支持（圖／記者張振興攝，2023,11,05）
陳昆和曾文區競選總部成立大會，助講來賓有成功大學法律研究所教授許忠信、台南前縣長蘇煥智、成功大學退休教授楊澤泉、台南縣漁會理事長李武龍、國民黨台南市黨部主委林進旺、台南市議員尤榮智、前市議員郭秀珠等人都到場支持。眾人齊聲呼籲「終止藍綠對立，還給民眾祥和社會」，期盼選民客觀睿智比較候選人品格、政見與過去的問政表現，再作選擇，投下代表國家主人的神聖一票。


陳昆和在曾文區競選總部總會長郭秀珠等幹部陪同下發表競選演說，提出四大訴求分別為，一、團結台灣，推動藍綠大和解。陳昆和指出，前總統陳水扁對台灣政黨輪替有重要貢獻，民進黨完全執政時應該特赦陳水扁，鄰近民主國家如南韓總統尹錫悅特赦前總統李明博、菲律賓總統艾若玉特赦前總統艾斯特拉達等國外先例不少，2024年選出的新任總統代表新民意，實應宣佈給予特赦。二、市政建設，推動市政中心盡速遷至曾文溪兩側合適用地，台灣首府大學校地，是均衡溪南、溪北發展非常適合的地點，力求藉由「遷移市治」之主張，平衡溪南、溪北發展落差。三、麻豆交通，全面性提升優化。爭取麻豆謝厝寮入南科之跨曾文溪生活機能大橋；推動開闢麻豆區東外環道，以完整麻豆外環系統，提升區內縱橫向連結；以及完成麻豆北側路網，即沿84號道路向西側，貫通連接學甲之平面側車道。四、良性競爭，籲對手回應挑戰。陳昆和直指競選對手至今仍未就其文宣中所引用資料之「111年上半年執行中台南市重大交通建設，溪南1398億，溪北0元、山區0元」提出具體回應，反倒是東拼西湊，將全數位於新市區的「南科四期」164億建設拿來湊數，當作自己的問政成績，再以「南科外溢效應」訛騙第二選區民眾。陳昆和呼籲，請對手正視市政發展失衡現況，就過去5年任期內的失職向選民道歉。



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