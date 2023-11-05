中華醫大校友回娘家席開百桌8人當選傑出校友

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校慶典禮上由校長孫逸民頒發112年傑出校友當選證書及「華醫之光」獎座，當選人有高嘉凰、呂筱媛、廖耀宗、廖健森、蔡瓊滿、謝馨慧、江英明、黃㨗文等8人，傑出校友當選人畢業自不同年代及科系，在各行各業卓然有成，事業遍及海內外；另也頒發「華醫新銳」獎座給3位年輕有為的校友張雅真、湯永城、黃新心。
孫逸民表示，遠見雜誌2023年最佳大學排行榜調查，中華醫大獲評選為全國醫科大學10強，教育部公布的全國科大就學穩定率也位居全國前10名，應屆畢業生參加醫檢師、護理師、驗光師、營養師等國家專技高考，共有23人拿下全國排名前10名，其中，107年出了營養師榜首、110年出了醫檢師榜首、111年出了醫檢師和護理師雙榜首；餐旅系師生參加校外廚藝相關競賽，已贏得52項金牌。
今年中華醫大擴大舉辦校友回娘家活動，特別舉辦千人餐會，從62年畢業的第一屆校友到今年甫畢業的校友，大家相偕返校參加餐會；立委林俊憲、台南市長黃偉哲夫人劉育菁、市議員曾培雅，與華醫結盟的日本足利大學校長末武義崇、越南北竿中學等，更特地帶團跨國前來祝賀。校慶餐會席開110桌，歷任校長林壽宏、林金鵬及30多所國中及高中職校長都親出席餐敘，會場宛如大型同學會。