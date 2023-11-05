台灣大賽／黃子鵬撐8局投出代表作 梁家榮大膽出棒都是為了他
中職34年台灣大賽G2樂天桃猿今（5日）對戰味全龍，兩隊連2天打到延長賽才分勝負，11局上樂天靠著梁家榮攻破「龍王」王維中，擊出制勝安打，該局桃猿一口氣豪取4分奠定勝基，梁家榮獲本場MVP，他直言大膽出棒都是為了黃子鵬。
記者路皓惟/台北報導
11局上味全換上王維中登板，梁家榮擊出二壘安打，林立跑回超前分，中止桃猿連續17局得分荒，談到當時的打擊策略，梁家榮說：「設定好攻擊的位置，上去打之前，教練有提醒設定攻擊區域，有等到想要的球路進行攻擊。」
昨日延長賽遺憾落敗，今日比賽又久攻不下，但黃子鵬主投8局封鎖味全打線，也讓樂天看到贏球希望，梁家榮表示，看到黃子鵬那麼努力，大家都想為他盡力，身為打者也應該更努力，在任何機會下替他爭取分數。
身為中職新科打擊王，梁家榮坦言以前在關鍵時刻都常沒有發揮，這一次終於把握住機會當英雄，「教練鼓勵我大膽出棒，不要因為得點圈就綁手綁腳，依照教練給我的策略好好執行，在今天收到好的效果。」
樂天桃猿在台灣大賽扳平戰局，接下來7日將回主場迎戰味全龍，梁家榮也向球員喊話，希望有更多球迷一起進場享受總冠軍賽。