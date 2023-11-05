梁文傑新潮流趴爽吸加熱菸？立委批目無法紀　最高罰款曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
《菸害防制法》新法於今年3月完成修法，並確定「一開（加熱菸）一禁（電子煙）」的規則，加熱菸等「指定菸品」需經過「健康風險評估」才可以上市販售。
指定菸品健康風險評估分為3個步驟：「專案製造申請」，如國內生產菸草柱或組合元件，若從國外輸入則免；「專業輸入申請」，即從國外輸入菸草柱或組合元件，若國內製造則免；「申請健康風險評估審查」，包括樣品及申請文件等。
依據國健署官網資訊，截至10月26日止，計有2間業者完成「專案製造」申請與審查，11間業者申請「專案輸入」，其中10間完成申請與審查、1間業者申請與審查均待釐清或補齊文件。
「健康風險評估」方面，計有5間業者提出申請、其中2間已遭核退，持續申請相關審查的業者中，有2間已經完成行政審查，並持續進行後續討論，另有1間仍在行政審查階段。
因此，目前尚未有任何加熱菸品通過國健署健康風險評估。衛福部指出，但凡使用尚未有經衛福部健康風險評估審查核定通過之指定菸品（包括加熱式菸品）或其必要之組合元件，可處新臺幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！