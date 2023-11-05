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梁文傑新潮流趴爽吸加熱菸？立委批目無法紀　最高罰款曝

▲目前尚無加熱菸商品通過國健署的「健康風險評估」，因此使用、販售都屬於違法行為。（圖／記者林志怡攝）【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
▲目前尚無加熱菸商品通過國健署的「健康風險評估」，因此使用、販售都屬於違法行為。（圖／記者林志怡攝）【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！

記者林志怡／台北報導

民眾黨立委陳琬惠今（5）晚間踢爆陸委會副主委梁文傑於新潮流高層飲酒趴吸食加熱菸的照片。依據衛福部國健署公布的最新指定菸品健康風險審核進度資料，目前仍未有任何指定菸品、加熱菸通過健康風險評估，使用相關產品均屬違法，梁文傑恐面臨2000元以上、1萬元以下的罰鍰。

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陳琬惠今晚間於臉書踢爆，一場由民進黨總統參選人賴清德的競選總幹事潘孟安出席的新潮流高層飲酒趴中，梁文傑完全不顧旁人眼光，肆無忌憚地使用吸食加熱菸，直問「請問梁文傑是有特權嗎？還是綠營高官就可以目無法紀肆意妄為？」

▲陸委會副主委梁文傑（左一）吸食加熱菸。（圖／陳琬惠提供）
▲陸委會副主委梁文傑（左一）吸食加熱菸。（圖／陳琬惠提供）
《菸害防制法》新法於今年3月完成修法，並確定「一開（加熱菸）一禁（電子煙）」的規則，加熱菸等「指定菸品」需經過「健康風險評估」才可以上市販售。

指定菸品健康風險評估分為3個步驟：「專案製造申請」，如國內生產菸草柱或組合元件，若從國外輸入則免；「專業輸入申請」，即從國外輸入菸草柱或組合元件，若國內製造則免；「申請健康風險評估審查」，包括樣品及申請文件等。

▲加熱菸審查進度。（圖／國健署官網擷取）
▲加熱菸審查進度。（圖／國健署官網擷取）
依據國健署官網資訊，截至10月26日止，計有2間業者完成「專案製造」申請與審查，11間業者申請「專案輸入」，其中10間完成申請與審查、1間業者申請與審查均待釐清或補齊文件。

「健康風險評估」方面，計有5間業者提出申請、其中2間已遭核退，持續申請相關審查的業者中，有2間已經完成行政審查，並持續進行後續討論，另有1間仍在行政審查階段。

因此，目前尚未有任何加熱菸品通過國健署健康風險評估。衛福部指出，但凡使用尚未有經衛福部健康風險評估審查核定通過之指定菸品（包括加熱式菸品）或其必要之組合元件，可處新臺幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

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