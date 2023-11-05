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黃國昌爆綠營立委護航台鹽綠能！趙天麟：偷換概念大可不必

▲黃國昌晚間在臉書指出，原由台鹽100%持股的台鹽綠能，由前董事長陳啟昱透過增資引進四大民股，讓此四家公司背後代表的勢力，利用台鹽綠能攫取利益。（圖／記者陳佩君攝，2023.07.23）
▲黃國昌晚間在臉書指出，原由台鹽100%持股的台鹽綠能，由前董事長陳啟昱透過增資引進四大民股，讓此四家公司背後代表的勢力，利用台鹽綠能攫取利益。（圖／記者陳佩君攝，2023.07.23）

政治中心/綜合報導

時代力量前立委黃國昌今（5）日在臉書表示，台鹽綠能前董事長陳啟昱透過增資引進四大民股，讓此4家公司背後代表的勢力，利用台鹽綠能攫取利益，陳啟昱離開台鹽綠能後，掌控台鹽綠能這隻金雞母的，換成了由英系人馬陳文宏與古盛煇等人主導力暘集團旗下的吳博鑫入主，沒想到吳博鑫竟找上民進黨立委趙天麟施壓，抗拒董事會決議，視公司治理為無物；對此，趙天麟則回應，這起案件是臺鹽綠能公司出現人力短缺，導致基層工作量不堪負荷，公司離職率居高不下，進而起筆提出陳情信。試問可能被列入民眾黨不分區名單、有機會就職下屆立法委員的黃國昌，當您接到基層員工的陳情書時，難道會視而不見嗎？

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黃國昌晚間在臉書指出，原由台鹽100%持股的台鹽綠能，由前董事長陳啟昱透過增資引進四大民股，讓此四家公司背後代表的勢力，利用台鹽綠能攫取利益，已經相當離譜。更誇張的是，即便當初經濟部明確反對，還是敵不過新潮流要員陳啟昱的個人意志。

黃國昌接著寫到，沒想到，竟然還有更離譜的爛事持續發生。陳啟昱離開台鹽綠能後，掌控台鹽綠能這隻金雞母的，換成了由英系人馬陳文宏與古盛煇等人主導力暘集團旗下的吳博鑫 入主。

吳博鑫過去只是力暘旗下承包商的小包商，根本不具備擔任台鹽綠能總經理的資格能力，早已讓公司上下怨聲載道；尤有甚者，吳博鑫更毫不避嫌地聘用英系大將、新竹縣小英之友會總會長陳文宏的哥哥陳文龍為特助，與聞台鹽綠能重要決策，整間公司形同被英系陳文宏人馬所把持。派系私利凌駕專業治理的結果，就是在短時間內大量員工紛紛離職。
伴隨台鹽綠能的醜聞不斷浮上檯面，母公司台鹽在經濟部的要求下，不得不強化對台鹽綠能的監管。母公司的監管，讓吳博鑫等人芒刺在背，一時難以如同過往為所欲為。結果，吳博鑫竟透過心腹找上民進黨立委趙天麟 ，在10月19日當天以陳情之名，由辦公室發文召集國營會及母公司台鹽，當著吳博鑫等人的面痛罵母公司台鹽，大肆抨擊董事會的決識及母公司台鹽的種種監管措施，並直接由綠委辦公室執行長具體指示台鹽綠能未來的運作。

黃國長指出，一個國營事業的子公司總經理，竟可藉由立委施壓，抗拒董事會決議、不甩母公司的監管，簡直視公司治理於無物，更是嚴重的濫權行為。請問趙天麟立委，到底是誰給你這種權力？又是誰指示你為弊案纏身的台鹽綠能出面護航？如此恣意的濫權，根本視國家體制於無物，更讓國營事業掌控的光電利益淪為民進黨派系權貴分食的禁臠，「大家輪流吃」的醜陋戲碼，竟活生生在台鹽綠能中上演！

對此，趙天麟則回應，黃國昌先生，你可能馬上要回任立法委員了，面對基層員工的陳情，你會視而不見嗎？如此偷換概念、誇大其辭的指控，真的是大可不必。這起案件是臺鹽綠能公司出現人力短缺，導致基層工作量不堪負荷，公司離職率居高不下，因而起筆提出陳情信。試問可能被列入民眾黨不分區名單、有機會就職下屆立法委員的黃國昌，當您接到基層員工的陳情書時，難道會視而不見嗎？難道不會召開協調會釐清案件脈絡嗎？

趙天麟強調，這起陳情案已在第一時間請辦公室同仁初步了解，他並未參與該次會議，如同黃國昌所出示的附件，結論中，僅只是請臺綠提出人力規劃報告，以了解人力不足、工作量不堪負荷的問題，再交由國營會知悉。如此單純的會議結論，卻硬要扣上規避監管的帽子，實在是大可不必。

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