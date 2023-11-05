黃國昌爆綠營立委護航台鹽綠能！趙天麟：偷換概念大可不必

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃國昌接著寫到，沒想到，竟然還有更離譜的爛事持續發生。陳啟昱離開台鹽綠能後，掌控台鹽綠能這隻金雞母的，換成了由英系人馬陳文宏與古盛煇等人主導力暘集團旗下的吳博鑫 入主。
吳博鑫過去只是力暘旗下承包商的小包商，根本不具備擔任台鹽綠能總經理的資格能力，早已讓公司上下怨聲載道；尤有甚者，吳博鑫更毫不避嫌地聘用英系大將、新竹縣小英之友會總會長陳文宏的哥哥陳文龍為特助，與聞台鹽綠能重要決策，整間公司形同被英系陳文宏人馬所把持。派系私利凌駕專業治理的結果，就是在短時間內大量員工紛紛離職。
伴隨台鹽綠能的醜聞不斷浮上檯面，母公司台鹽在經濟部的要求下，不得不強化對台鹽綠能的監管。母公司的監管，讓吳博鑫等人芒刺在背，一時難以如同過往為所欲為。結果，吳博鑫竟透過心腹找上民進黨立委趙天麟 ，在10月19日當天以陳情之名，由辦公室發文召集國營會及母公司台鹽，當著吳博鑫等人的面痛罵母公司台鹽，大肆抨擊董事會的決識及母公司台鹽的種種監管措施，並直接由綠委辦公室執行長具體指示台鹽綠能未來的運作。
黃國長指出，一個國營事業的子公司總經理，竟可藉由立委施壓，抗拒董事會決議、不甩母公司的監管，簡直視公司治理於無物，更是嚴重的濫權行為。請問趙天麟立委，到底是誰給你這種權力？又是誰指示你為弊案纏身的台鹽綠能出面護航？如此恣意的濫權，根本視國家體制於無物，更讓國營事業掌控的光電利益淪為民進黨派系權貴分食的禁臠，「大家輪流吃」的醜陋戲碼，竟活生生在台鹽綠能中上演！
對此，趙天麟則回應，黃國昌先生，你可能馬上要回任立法委員了，面對基層員工的陳情，你會視而不見嗎？如此偷換概念、誇大其辭的指控，真的是大可不必。這起案件是臺鹽綠能公司出現人力短缺，導致基層工作量不堪負荷，公司離職率居高不下，因而起筆提出陳情信。試問可能被列入民眾黨不分區名單、有機會就職下屆立法委員的黃國昌，當您接到基層員工的陳情書時，難道會視而不見嗎？難道不會召開協調會釐清案件脈絡嗎？
趙天麟強調，這起陳情案已在第一時間請辦公室同仁初步了解，他並未參與該次會議，如同黃國昌所出示的附件，結論中，僅只是請臺綠提出人力規劃報告，以了解人力不足、工作量不堪負荷的問題，再交由國營會知悉。如此單純的會議結論，卻硬要扣上規避監管的帽子，實在是大可不必。