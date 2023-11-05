MLB／山本由伸宣布挑戰大聯盟！王牌身手最高可拿到64億天價合約
日本職棒歐力士隊今（5）日不敵阪神虎隊，本季球季結束後，確定將以入札制度挑戰大聯盟，母球團歐力士隊在今天日本大賽結束後，由GM福良淳一宣布，「希望他加油，能夠完成三連霸也是靠由伸在才做到，因為他還有夢想，所以尊重他的想法。」山本由伸將成為今年大聯盟自由市場，最受矚目的日本投手之一，並與大谷翔平，將受到各球團的強力追逐。
記者吳政紘/綜合報導
山本由伸將加入前隊友吉田正尚的行列，挑戰大聯盟，尤其他在2019年球季結束後，就曾拋出這樣的想法，如今他幫助歐力士達成洋聯三連霸，雖然要到2027年才能拿到海外自由球員權利，但因為他剛好滿25歲，可以直接拿到大聯盟合約，因此球團也給他機會出去闖看看。
山本由伸可說是歐力士不動的先發王牌投手，尤其他在昨日日本大賽，以5:1擊敗阪神虎，不但熱投138球，還狂飆14次三振，創下日本一系列賽新紀錄。
生涯有3年連續澤村賞，以及4次獲獎紀錄，山本由伸將跟達比修有、千賀滉大等美國超大咖經紀公司「Wasserman」的超級經紀人Joel Wolfe簽約，目前洛杉磯道奇、波士頓紅襪、紐約洋基隊都很有興趣，預計他有機會拿到2億美元（約64億台幣）的天價合約。