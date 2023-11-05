就愛正港台灣味！盧秀燕帶AIT孫曉雅逛一中街 吃雞排比劃射氣球
台中市長盧秀燕上周甫邀美國在台協會 （AIT）處長孫曉雅，明年參加台中爵士音樂節20周年活動，孫曉雅今晚就先來一場「姊妹會」，由盧秀帶逛一中街商圈，品嚐最出名的雞排、烙餅和豐仁冰，還體驗射氣球遊戲，兩人都是深藏不露又懂藏拙的高手，各自命中一顆打成平手便不戀戰，轉頭邀請大家同樂。
記者顏幸如／台中報導
美國在台協會 AIT處長孫曉雅29日在台北大稻埕舉辦「美式爵士復古派對」，邀請甫辦完爵士音樂節的台中市長盧秀燕北上參加，盧秀燕當場邀孫曉雅明年參與爵士音樂節20週年活動，換台中人以爵士樂款待遠方朋友。距這場約定的時間還很久，孫曉雅今（5）日已經迫不及待到台中一遊。
當記者前曾短暫擔任導遊的盧秀燕，今晚客串起老本行，帶著孫曉雅走逛中部年輕人最喜歡的一中街。兩人品嘗雞排、烙餅和豐仁冰，走到氣球攤前突然興起，想體驗射氣球遊戲。陪同者原以為兩人應該很「肉腳」，不料孫曉雅甫出手就射中一支，盧秀燕也跟著命中，盧秀燕笑著說「看來我們都是高手」，便邀旁邊的民眾一起同樂。
盧秀燕晚間在臉書發文，指有朋自遠方來，今晚是特別「美」的週日夜，逛夜市紓壓一下真療癒，還不忘提醒大家，她們有登錄發票參加購物節，並承諾「如果幸運抽中大獎的話再捐出來囉！」