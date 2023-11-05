環保志工團車禍意外 桃園市長張善政晚間也赴宜蘭探視傷者
一團來自桃園八德的環保志工，今（5）日下午3時17分乘坐遊覽車前往宜蘭縣太平山國家森林遊樂區時不幸發生嚴重事故，42人中有39人受傷，分別送往博愛醫院、聖母醫院、陽大附醫等地接受治療，其中1名約70歲婦人失去呼吸心跳，送醫搶救宣告不治。桃園市長張善政原本指派副市長王明鉅前往了解協助，晚間張善政為了能更進一步掌握傷者救治狀況，也決定前往宜蘭，與王明鉅分頭前往三間醫院探望傷者。
記者李春台／桃園報導
桃園市政府表示，意外發生後市長張善政已指派副市長王明鉅前往宜蘭了解環保志工遊覽車交通事故最新情況，將分別到宜蘭陽明醫院、聖母醫院、博愛醫院等三所醫院慰問，若有相關醫護救助事宜，也會立即協調桃園市醫療資源。
市府指出，經里長詢問所有志工意願並考量安全，該團其餘成員同意今晚先在宜蘭飯店休息，明早再回桃園，後續由環保大隊負責安排派車接送事宜。八德區公所已成立大量傷患緊急應變小組，隨時配合相關醫療後送。
市府表示，目前已送達醫院39人，分別為博愛醫院19人，其中OHCA1人、一般病房3人、急診留觀9人、出院6人。陽交大附醫11人，聖母醫院9人，目前急診處理中。
張善政晚間聽完相關匯報後表示，雖已指派王副市長前往，但因為受傷市民分別於三間醫院救治，為了同步掌握相關醫護情況，張善政也決定前往宜蘭，與王副市長分頭到三間醫院探望傷者。