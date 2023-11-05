消息走漏見光死！澤倫斯基「訪問以色列」計畫提前破局暫喊卡
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）原先計劃於下週訪問以色列，然而根據以色列電視台報導，由於訪問行程提前走漏導致「見光死」成破局，報導稱澤倫斯基原本希望直到踏上以色列領土後，才對外公佈行程，如今消息外洩不得不取消，他也對此表示「非常失望」。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合以色列與烏克蘭媒體報導，以巴開戰首週烏克蘭總統澤倫斯基就傳出有意訪問以色列，直到本月3日以色列電視台第12頻道（Channel 12）才報導了澤倫斯基可能在6日或7日抵達以色列訪問的消息，然而《以色列時報》4日引述烏克蘭外交官說法，稱因消息提前外洩，目前已取消行程。
包含《以色列時報》與《耶路撒冷郵報》報導都提到，澤倫斯基原本的確安排下週訪問以色列，烏克蘭外交官表示，澤倫斯基希望在踏上以色列領土時，讓這次旅行被公眾所知，但據稱澤倫斯基現在「非常失望」。
自2022年烏克蘭遭俄羅斯入侵以來，澤倫斯基與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一直未曾互訪，這或許是因為俄羅斯持續控制著敘利亞上空，加上俄烏雙方國內都有龐大的猶太裔人口，以色列在俄烏戰爭期間不曾提供武器，立場維持謹慎因應但持續提供著關鍵資源。