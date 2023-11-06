家門「裝1物」遭人刺傷！法國猶太女門口被噴上納粹符號
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突持續上演，全球猶太人與阿拉伯人之間的對立也日益加劇。在歐洲街頭，反猶主義與對穆斯林的仇恨行為激增，法國第二大城里昂近期傳出一名猶太女子在自家遭人刺傷，警方到場還發現她的門口疑似遭嫌犯畫上「畫錯的納粹符號」，目前警方在全力緝捕嫌犯。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據路透報導，法國反猶情緒與恐攻威脅在近期頻傳，當地時間4日一名住在法國里昂（Lyon）的30歲猶太裔女子，在自家遭不明人士持刀械砍傷腹部。女子向警方透露，當天下午一點左右，她聽到有人按了門鈴後上前應門，不料卻被一名身穿黑衣、戴上口罩的男子在自家門口破口大罵且持刀向她的腹部連刺2次。
報導採訪至相關人士說法，稱由於女子家門框放有被猶太人視為神聖的門框經文盒（mezuzah），因此嫌犯得以辨識出這是猶太家庭，且嫌犯疑似在離開前用噴漆在門口畫出一個「納粹符號」，警方初步判斷這是起反猶太謀殺未遂案，目前正在透過案發當地的監視器追蹤去向；被害人目前則已送醫治療，雖傷勢嚴重但並無生命危險。
里昂市長杜塞特（Gregory Doucet）譴責，「這種激增的暴行令人難以置信，我將對受害人及其家屬提供所有支援」，法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）則稱，在哈馬斯於10月7日襲擊以色列後，法國已發生857起「反猶太行為」。