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不排除對加薩丟核彈！以色列極右部長失言慘遭停職

▲以色列極右派政治人物埃利亞胡，因威脅「對加薩丟核彈也是選項之一」，引發爭議。（圖／翻攝自以色列時報）
▲以色列極右派政治人物埃利亞胡，因威脅「對加薩丟核彈也是選項之一」，引發爭議。（圖／翻攝自以色列時報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）的衝突遲未緩解，以色列國內對於總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）至今無法救出人質十分不滿，越來越多人喊話要他下台。與此同時，以色列耶路撒冷事務和遺產部部長埃利亞胡（Amichai Eliyahu）的言論也引發爭議，他聲稱在加薩投擲核彈，是以色列對抗哈馬斯之戰的「選項之一」，此話很快就遭納坦雅胡否認，並暫停他參加內閣會議的資格。

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綜合《以色列時報》等外媒報導，埃利亞胡是以國極右派「猶太力量黨」（Otzma Yehudit）的成員之一，他近日在接受媒體訪問時表示，不排除會在整個加薩投下某種相當於核彈的東西，將加薩夷為平地，消滅那裡的所有人，聲稱：「這是一種方法...弄清楚什麼對他們來說很重要，什麼會讓他們害怕並阻止他們。」

埃利亞胡還說，反對任何人道援助進入加薩，以色列不會向納粹提供人道援助，堅稱「加薩不存在沒參與其中的平民」，加薩走廊北部沒有存在的權利，任何揮舞巴勒斯坦或哈馬斯旗幟的人都不應繼續生活在地球表面。

埃利亞胡的話很快引起騷動，總理納坦雅胡火速否認要在加薩投核彈的說法，批評埃利亞胡與現實脫節，強調以色列國防軍正在按照「國際法的最高標準」行事，以防止傷及無辜；以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）也發文譴責埃利亞胡這些「毫無根據和不負責任」的言論，並補充說自己很高興「這些人不是負責以色列的安全」。

以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）也呼籲納坦雅胡直接解僱埃利亞胡，因為他的言論是如此令人震驚和瘋狂，不只冒犯了被關押在加薩的人質及其家屬、冒犯了以色列社會，還損害了以國的國際地位。

埃利亞胡則試圖為自己辯護，聲稱所有明智的人都應該明白，關於核彈或原子彈的說法只是一種隱喻，不過他仍堅持，絕對有必要對恐怖主義採取強而有力的回應，這能讓納粹及其支持者清楚意識到，恐怖主義絕不會帶來任何回報，「這是民主國家可以用來應對恐怖主義的唯一方案。同時以色列也會致力於讓人質盡可能安全的歸來。」

報導指出，這並非埃利亞胡第一次發表具煽動性和攻擊性的言論，今年稍早他就曾稱以色列央行行長亞倫（Amir Yaron）是野蠻人，應該被解僱。

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