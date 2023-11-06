不排除對加薩丟核彈！以色列極右部長失言慘遭停職

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埃利亞胡還說，反對任何人道援助進入加薩，以色列不會向納粹提供人道援助，堅稱「加薩不存在沒參與其中的平民」，加薩走廊北部沒有存在的權利，任何揮舞巴勒斯坦或哈馬斯旗幟的人都不應繼續生活在地球表面。
埃利亞胡的話很快引起騷動，總理納坦雅胡火速否認要在加薩投核彈的說法，批評埃利亞胡與現實脫節，強調以色列國防軍正在按照「國際法的最高標準」行事，以防止傷及無辜；以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）也發文譴責埃利亞胡這些「毫無根據和不負責任」的言論，並補充說自己很高興「這些人不是負責以色列的安全」。
以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）也呼籲納坦雅胡直接解僱埃利亞胡，因為他的言論是如此令人震驚和瘋狂，不只冒犯了被關押在加薩的人質及其家屬、冒犯了以色列社會，還損害了以國的國際地位。
埃利亞胡則試圖為自己辯護，聲稱所有明智的人都應該明白，關於核彈或原子彈的說法只是一種隱喻，不過他仍堅持，絕對有必要對恐怖主義採取強而有力的回應，這能讓納粹及其支持者清楚意識到，恐怖主義絕不會帶來任何回報，「這是民主國家可以用來應對恐怖主義的唯一方案。同時以色列也會致力於讓人質盡可能安全的歸來。」
報導指出，這並非埃利亞胡第一次發表具煽動性和攻擊性的言論，今年稍早他就曾稱以色列央行行長亞倫（Amir Yaron）是野蠻人，應該被解僱。
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