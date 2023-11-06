蒲亭一再被爆死訊　烏克蘭官員：不排除是對俄國人的「測試」

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烏克蘭國防情報局代表尤索夫也認為，蒲亭去世的消息，意在試探俄羅斯民眾、精英階層和媒體的反應，這是俄羅斯特勤局劇本的一部分，特勤局會留意並截圖俄國民眾，針對這類消息的評論、點讚，「很快，可能就會有人來抓那些在蒲亭去世消息下貼笑臉的人。」
不過，雖然烏克蘭不怎麼相信General SVR發出的消息，質疑是莫斯科用來測試公眾的手段之一，但目前還沒有證據，能將克里姆林宮與該頻道聯繫起來。
也有分析認為，該頻道聲稱蒲亭已死，並非完全只是空穴來風，該頻道據傳是由前俄羅斯中將經營，也有人說背後是俄國知名政治與歷史學家索洛維（Valery Dmitriyevich Solovei），而索洛維給人的印象並不是什麼瘋子或騙子，他幽默感十足，口才好，邏輯嚴謹，對俄羅斯政局的分析聰明而敏銳，儘管也曾有過預測不準的時候。所以，如果索洛維不是瘋子或傀儡，那他放出這些消息的可能性有2種。
第1，作為潛在的反對派領導人，不論索洛維相不相信蒲亭已經去世，他可能想藉此在俄羅斯精英和普通民眾製造混亂，讓他們懷疑這位偉大領導人是否還活著，質疑那個現在自稱蒲亭的人，究竟是不是替身，從而破壞蒲亭的合法性。
另一種可能性是，索洛維並不像他聲稱的那樣，是民主的反對派，而是安全部門的特工，受到俄國精英階層的掩護去散播消息，意味著後蒲亭時代的權力鬥爭已經爆發，無論是支持蒲亭還是反對蒲亭的精英，都認為蒲亭太過虛弱，只是在政治上垂死掙扎，無法發揮作用。