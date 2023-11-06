漢堡王有「麻辣鍋」！4款霸王椒麻堡11/14開賣 12款「買一送一」
火烤美味專賣店「漢堡王」開吃麻辣鍋！順應台灣人熱愛吃辣的味蕾，漢堡王迎接秋冬11月14日開賣4款霸王椒麻堡，把經典火烤牛肉排、火烤雞腿排等食材，以麻辣鍋小辣入味、椒麻提味，期間限定肉麻開吃！搭配吃貨週年慶12款「買一送一」澎湃吃飽飽。
記者蕭涵云/綜合報導
漢堡王總算嗆辣起來！以麻辣鍋靈魂為漢堡入味，漢堡王獨家特製椒麻醬，選用青花椒、大紅袍、花椒混合爆香，打造出前段花椒香氣、中段熬煮九層塔提味，為經典燒烤醬結合出更飽和的風味，尾韻再襯以蕃茄的酸甜，酥麻帶勁、辣舌不辣胃，引發嗜辣控食慾。
漢堡王鎖定火烤牛肉排、火烤雞腿排、 椒香脆雞等經典食材催生4款霸王椒麻堡，11月14日開賣、期間限定2個月開吃麻辣鍋。「霸王椒麻烤牛堡」單點119元、套餐164元，「霸王椒麻雙層烤牛堡」單點169元、套餐214元，「霸王椒麻烤雞堡」單點109元、套餐154元，「霸王椒麻雙層脆雞堡」單點109元、套餐154元。
力拚百貨週年慶，即日起至12月4日，漢堡王也有划算的「吃貨週年慶優惠券」，包括小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡，4種漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款通通「買一送一」。
而SUBWAY即日起至11月28日，也推出期間限定椒麻新口味「青花椒烤雞腿堡」，以炭火香烤的大塊雞腿排、配上青花椒的椒麻香，香麻過癮，官方還建議，嗜辣的朋友可以搭配橄欖油更凸顯青花椒的辣度；而不敢吃太辣的人，則建議搭配美乃滋或是鄉村醬，可以稍微中和辣度，平衡出柔順微辣口感。