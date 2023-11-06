MLB／大谷翔平拒絕天使隊合格報價！真正的大聯盟自由市場要來了

MLB／Cody Bellinger將成自由市場最熱門野手！轉戰藍鳥機會最大

▲Cody Bellinger上季本季以1年約轉戰小熊並且表現大回春，在4日宣布投身自由市場。（圖／美聯社／達志影像）
▲Cody Bellinger上季本季以1年約轉戰小熊並且表現大回春，在4日宣布投身自由市場。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

2019年國聯MVP Cody Bellinger在本季上演大回春表現，也在4日宣布正式拒絕執行與芝加哥小熊合約中的共同選擇權，投入自由市場尋求大約，且將追求一份總額2億美元（約64億台幣）的合約，根據美國媒體《sportsskeeds》撰文表示，「目前共有5支球隊對Bellinger產生興趣，分別為多倫多藍鳥、波士頓紅襪、聖地牙哥教士、舊金山巨人與紐約洋基。」

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藍鳥將會是Bellinger最有可能加盟的球隊，藍鳥迫切需要一名左打重砲來平衡打線，且目前已與Bellinger陣營展開交涉，藍鳥本季一直找不到合適人選在打線中保護VLADIMIR GUERRERO JR，也讓VLADIMIR GUERRERO JR本季在打點、打擊率、全壘打數都創下近3季新低。

若紅襪在休賽期將Alex Verdugo交易，將會在外野空出一個位置，但會追求Bellinger或是像教士交易Juan Soto仍是未知數，但敢肯定的是紅襪絕對會出現在Bellinger爭奪戰中，至少會做出詢問報價的動作。

至於教士若是在休賽期確定無法與Juan Soto達成延長續約，勢必會做出交易來止損，屆時外野空位就有可能將目光投到Bellinger身上，但目前教士仍在決定是否重建，或是明年再度挑戰殺入季後賽。

巨人則會像紅襪一樣，在今年休賽季會積極對自由市場大咖展現追求，因為上賽季巨人就已經渴望簽下明星球員，但紛紛在Aaron Judge與Carlos Correa的爭奪戰鎩羽而歸，據傳目前已對Bellinger提出報價。

洋基近年在左外野一直都沒有固定人選，且Giancarlo Stanton、Aaron Judge都有痛痛人屬性，若是能簽下Bellinger，不僅能與Giancarlo Stanton、Aaron Judge組成恐怖打線，更能補足左打戰力。

Bellinger本季表現大復活，整季交出打擊三圍0.307／0.356／0.525、OPS 0.881與26發全壘打的成績，便在季後獲得國聯東山再起獎，且目前更獲得兩項銀棒獎提名。

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