MLB／Cody Bellinger將成自由市場最熱門野手！轉戰藍鳥機會最大

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若紅襪在休賽期將Alex Verdugo交易，將會在外野空出一個位置，但會追求Bellinger或是像教士交易Juan Soto仍是未知數，但敢肯定的是紅襪絕對會出現在Bellinger爭奪戰中，至少會做出詢問報價的動作。
至於教士若是在休賽期確定無法與Juan Soto達成延長續約，勢必會做出交易來止損，屆時外野空位就有可能將目光投到Bellinger身上，但目前教士仍在決定是否重建，或是明年再度挑戰殺入季後賽。
巨人則會像紅襪一樣，在今年休賽季會積極對自由市場大咖展現追求，因為上賽季巨人就已經渴望簽下明星球員，但紛紛在Aaron Judge與Carlos Correa的爭奪戰鎩羽而歸，據傳目前已對Bellinger提出報價。
洋基近年在左外野一直都沒有固定人選，且Giancarlo Stanton、Aaron Judge都有痛痛人屬性，若是能簽下Bellinger，不僅能與Giancarlo Stanton、Aaron Judge組成恐怖打線，更能補足左打戰力。
Bellinger本季表現大復活，整季交出打擊三圍0.307／0.356／0.525、OPS 0.881與26發全壘打的成績，便在季後獲得國聯東山再起獎，且目前更獲得兩項銀棒獎提名。