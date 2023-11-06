雙11球鞋優惠戰！adidas、Nike都下殺4折 New Balance折扣碼8折
雙11狂歡購物節球鞋優惠戰開打！adidas愛迪達官網最低4折起、消費滿額再送限量變色杯等好禮，Nike官網促銷「無需代碼」特惠商品最低4折優惠，New Balance則有官網週年慶，指定商品輸入「YEAR23OFF」折扣碼任兩件8折。
記者蕭涵云/綜合報導
📌adidas：雙11官網「全館4折」起！滿額贈品牌好禮
adidas雙11官網即日起至11月13日「全館4折」起！除了開出「限定專區精選品項最低4折起」，全館單筆消費任選兩件72折、任選三件65折，消費滿3800元起贈「限量變色杯」，滿6000元贈品牌抱枕、或托特包等好禮；而且單筆消費滿3000元，即可參加「天天抽好鞋」活動，幸運得主可以任選一款鞋款免費帶走；加入adiCLUB會員再享200元優惠券，單筆消費滿5000元就送300元優惠券，銅卡以上會員滿3000元再送300元累贈無上限。
這次優惠範圍包括ADIZERO、ULTRABOOST等專業跑鞋，或是SUPERSTAR、STANSMITH等經典鞋款，全都有參與優惠3件65折；現在潮流圈熱夯的T-TOE系列，包含SAMBA及GAZELLE等鞋款也將補貨。
值得關注的還有，明天11月7日將有帽款等「精選配件299元」起、11月10日更有「專業運動鞋款1299元」起可搶購；而平常不容易下折扣的聯名系列，包括IVY PARK、Pharrell Williams、Jeremy Scott、Blondey McCoy等，也有獨家優惠5折起可挖寶。
📌Nike：官網「無需代碼」下殺4折
Nike雙11也在官網推出特惠活動，即日起至11月11日，特惠商品最低4折優惠，無需促銷代碼。連新品上市的Nike Dunk、Nike Air Force，經典Jordan、Nike Air Max等鞋款都祭出划算價格。消費滿4500元即可享免運。
📌New Balance：指定商品輸入「YEAR23OFF」折扣碼任兩件8折
New Balance現正開跑2023官網週年慶，開出近800款鞋款、服飾專區提供折扣優惠，消費指定商品再輸入「YEAR23OFF」折扣碼，可享「任兩件8折」優惠。提醒大家，專區外及非指定鞋款商品不符合活動，即無法享有優惠。