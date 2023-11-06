為年輕樂團鋪路 雙11高流海風廣場青年局陪你一起嗨青春
高市府青年局今年度「高速青春－音樂製作訓練計畫」培育的樂團「鯊魚娃娃機ToyShark」與「含金鵲カササギ」創作單曲將於雙11週末2天，在高雄流行音樂中心海風廣場首次發表，並與「芒果醬Mango Jump」等獨立樂團輪番上陣；還有80家人氣攤車組成的「城市嶼浪市集」。歡迎民眾雙11一起到高流看海聽音樂吃美食，享受愉悅週末假期。
記者郭凱杰／高雄報導
青年局局長張以理表示，「高速青春」音樂人才培育計畫，透過培育一組新生代樂團「宇宙資料庫」實際從錄音製作、發表單曲到行銷宣傳的執行過程，與音樂產業緊密結合推樂團至今也持續參與各大音樂展演活動。因此今年的企畫加碼大升級，導師從培力訓練課程中挑選兩組高雄在地樂團「鯊魚娃娃機ToyShark」、「含金鵲カササギ（日文：鵲）」，以及兩組企畫組進行培訓及成果發表，期待能藉此讓民眾認識更多高雄的音樂創作人才與能量。
「高速青春－音樂製作訓練計畫」今年再度邀請去（111）年金曲獎最佳樂團「血肉果汁機」吉他手兼製作人Matt許主携、後搖滾經典樂團「阿飛西雅」吉他手小花（吳逸駿）擔任導師，兩人以紮實的音樂底蘊帶領學員樂團，將原創DEMO製作成完整的單曲作品。另由火球祭的五星級音樂統籌戴偉軒擔任企畫組導師，與學員共同討論活動規劃、樂團及單曲宣傳方式。
「鯊魚娃娃機ToyShark」是三名高雄青年組成的台語龐克樂團，曾發表多首單曲，經常以高雄、上班族為主題唱出認真又詼諧的「雄式搖滾」，演出方式充滿活力與歡笑。「含金鵲カササギ」則是四名在地青年組成的瞪鞋樂團，去年8月成軍，擅長以效果器與吉他揉捻而成的扭曲噪音營造飽含張力的動態氛圍。
另有薄荷綠工廠、夕陽武士、怕胖團及芒果醬Mango Jump等多組獨立樂團輪番演出。此次活動結合青年攤車品牌輔導計畫「城市嶼浪市集」，召集80個青年攤車品牌，藉此持續推動演唱會經濟，邀請民眾伴隨海風享受最chill的週末。