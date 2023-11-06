MLB／大谷翔平拒絕天使隊合格報價！真正的大聯盟自由市場要來了

MLB／大谷翔平是史上最偉大自由球員！美媒列自由市場前5大球員

▲美媒認為大谷翔平是本季自由市場最大咖球員，更稱是「史上最偉大的自由球員」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美媒認為大谷翔平是本季自由市場最大咖球員，更稱是「史上最偉大的自由球員」。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

隨著MLB自由市場開啟，各球隊管理層的大戰也隨即展開，《Fox Sports》分析師Jordan Shusterman就列出本季前5大自由球員，其中日籍二刀流大谷翔平排在榜首，更被譽為「史上最偉大的自由球員」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
分析師Jordan Shusterman認為本季前5大自由球員歸類為「即戰力主力型球員」，分別為（由第1至第5排序），大谷翔平、山本由伸、Aaron Nola、Blake Snell、Cody Bellinger，其中大谷翔平、山本由伸與Cody Bellinger都有機會拿到7至10年的合約，因他們年紀還未滿30歲。

至於6至10名，Jordan Shusterman將它們歸類在「接近王牌，但實力還有些差距」，分別為（由第6至第10排序）Jordan Montgomery、Sonny Gray、Matt Chapman、Josh Hader與Clayton Kershaw。

其中韓國強打者李政厚則是排名自由市場第13名，與先發投手Marcus Stroman 並列，分析師Jordan Shusterman認為，李政厚則是今年自由市場上，最好的國際打者。

MLB／大谷翔平打者數據十分異常！美媒狂讚他可拿10年160億大約

MLB／Cody Bellinger將成自由市場最熱門野手！轉戰藍鳥機會最大

MLB／山本由伸宣布挑戰大聯盟！王牌身手最高可拿到64億天價合約

MLB／大谷翔平拒絕天使隊合格報價！真正的大聯盟自由市場要來了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞