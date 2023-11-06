MLB／大谷翔平是史上最偉大自由球員！美媒列自由市場前5大球員
隨著MLB自由市場開啟，各球隊管理層的大戰也隨即展開，《Fox Sports》分析師Jordan Shusterman就列出本季前5大自由球員，其中日籍二刀流大谷翔平排在榜首，更被譽為「史上最偉大的自由球員」。
記者張志宇/綜合報導
分析師Jordan Shusterman認為本季前5大自由球員歸類為「即戰力主力型球員」，分別為（由第1至第5排序），大谷翔平、山本由伸、Aaron Nola、Blake Snell、Cody Bellinger，其中大谷翔平、山本由伸與Cody Bellinger都有機會拿到7至10年的合約，因他們年紀還未滿30歲。
至於6至10名，Jordan Shusterman將它們歸類在「接近王牌，但實力還有些差距」，分別為（由第6至第10排序）Jordan Montgomery、Sonny Gray、Matt Chapman、Josh Hader與Clayton Kershaw。
其中韓國強打者李政厚則是排名自由市場第13名，與先發投手Marcus Stroman 並列，分析師Jordan Shusterman認為，李政厚則是今年自由市場上，最好的國際打者。