大台北晚上變天！明氣溫僅剩23度 下波「入秋最強冷空氣」待4天
本週首波東北季風即將南下，中央氣象署指出，明（7）日北部、東半部整天偏涼，白天高溫僅剩攝氏23度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提及，今（6）日晚上，大台北、東半部會因爲有局部短暫雨而轉涼，週三至週五白天（11月8日至11月10日）回暖，但週五晚上將迎接入秋最強的東北季風南下，影響長達4天，氣溫將逐日下降。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日上午前各地晴朗，下午北台雲量漸增，各地區白天偏暖，最高溫約在攝氏32至35度，各地區氣溫分佈上，北部攝氏19至32度、中部攝氏20至34度、南部攝氏20至35度、東部攝氏20至33度。
吳德榮說，傍晚起東北季風南下，冷空氣不強、水氣不多，大台北、東半部因有局部短暫雨而轉涼，桃園以南高溫略降、影響不大；明日白天起，水氣逐漸減少，大台北、東半部降雨機率會降低。週三至週五白天東北季風減弱、天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫明顯回升，是「晝暖夜涼」的天氣，東半部偶有局部短暫降雨的機率。
吳德榮提醒，週五晚上起，另一波規模較大、水氣較多的東北季風南下，影響達4天之久，是入秋以來最強一波，但仍未達「大陸冷氣團」的強度。北部、東半部將轉有局部雨，氣溫逐日下降，下週一至下週二（11月13日至11月14日）氣溫最低，北台有感轉涼微冷，中南部氣溫也會略降。