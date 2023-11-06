今日來講股／台股震盪盤堅！11月挑戰萬七機會大　高度聚焦5類股

這原因美元急跌逾1%！日圓升破150　新台幣強升逾1角衝32.138元

▲美元指數大跌逾1%，一度失守105，新台幣兌美元今（6）日早盤強升1.65角，一度來到32.138元。（圖／NOWnews資料照）
▲美元指數大跌逾1%，一度失守105，新台幣兌美元今（6）日早盤強升1.65角，一度來到32.138元。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

美國非農就業數據不如預期，促使美元走軟、美債殖利率，美元指數跌逾1%，一度慣破105，目前在105.13附近震盪，亞洲主要貨幣兌美元則大漲，其中日圓升破150，一度來到149.32價位，新台幣兌美元今（6）日早盤也強升1.65角，一度來到32.138元。

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根據美國最新公布的就業數據顯示，10月失業率升至3.9%，非農就業新增15萬人，薪資成長率月增0.2%，均略低於市場預期，也強化美國聯準會（Fed）可能在12月會議上再次兵不動的預期，導致美元指數急跌逾1%，來一度跌破105，來到104.94，後來才又站回105之上，目前在105.13附近。

在美元指數跌之下，亞洲主要貨幣兌美元大升，其中日圓升破150兌1美元，一度來到149.32價位，目前在149.57附近震盪，韓元兌美元也一度升到1307.24，目前在1309.52附近，離岸人民幣兌美元也則升貶互見在7.2849至7.293附近震盪。

至於新台幣兌美元今日早盤一開盤也升破32.3元，以32.24元、升值6.3分開出，隨後在亞幣走強及台股上漲之下，進一步升破32.2元，來到32.138元，強升1.65角，目前在32.154元附近盤整。

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