台股續強再漲百點！指數上攻至16655點 台積電早盤漲5元
美國公布經濟數據顯示就業和薪資成長減緩，減輕市場對央行進一步升息預期，美股週五（3日）全面收紅。台北股市今（6）日跳空開高，早盤上漲超過130點，最高一度來到16655點。台積電漲5元至554元，其他電子股、金融股部分走揚，觀光餐旅族表現搶眼，傳產也加入上漲行列。
記者鄭妤安／台北報導
美股3日四大指數道收高，瓊工業指數終場上漲222.24點，或0.66%，收在34061.32點。標準普爾500指數上漲40.56點，或0.94%，收在4358.34點。以科技股為主的那斯達克指數上漲184.10點，或1.38%，收在13478.29點。費城半導體指數上漲86.025點，或2.55%，收在3454.566點。
台北股市今日跳空開高，早盤上漲超過130點，最高一度來到16655點。晶圓代工龍頭、權值股台積電漲5元至554元，漲幅約0.8%。
晶圓二哥聯電於平盤附近震盪。世界先進漲近0.7%、力積電小漲0.5%。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、和碩、也都走揚，南亞科則跌逾2%，國巨小跌0.3%。
金融股微幅走揚，富邦金、國泰金等權值股漲約1%內；觀光餐旅族表現搶眼，其中，寒舍勁揚8.18%，新天地、夏都漲約4至6%，華園、晶華、雲品、鳳凰有也都上漲1％以上。
在電金領漲的態勢下，傳產也加入上漲行列，中鋼勁揚3％以上，中石化、榮成、國際中橡、新光鋼漲約1%以上。