台鐵今升資考人力不足！集集線開類火車 王國材：離峰影響小
今（6）日台鐵因舉行升資考試，人力不足，因此停駛或截短部分列車，集集線全線停駛，啟動「類火車」採公路客運接駁轉乘。對此，交通部長王國材回應，這次主要是對支線和一些區間車減半，而且是在離峰時間，影響最小也兼顧台鐵同仁升資需求。
記者許若茵／台北報導
11月4日至11月6日台鐵辦理交通事業鐵路人員升資考試，台鐵局司機員報考人數共計為297人，影響期間內乘務人力。經調整司機員預備人力、調整未報考的司機員例假、跨單位人力支援、以駕駛督導人力支援列車駕駛工作，及優先停駛考試當日貨物列車、試運轉及專開列車等措施後，乘務人力仍不足約60人。
為降低對客運服務衝擊，台鐵今停駛非尖峰時段之西部幹線、東部幹線區間車、區間快車及集集線區間車等共63列次及截短行駛區間車共13列次；11月7日停駛集集線區間車共23列次。另因應集集線於112年11月6日及7日全線停駛，於二水站至車埕站間將啟動公路客運接駁轉乘服務。
對此，王國材回應，升資考試牽涉司機員升遷，過去也都會允許他們請假考試，這次主要是對支線和一些區間車減半，而且是在離峰時間，影響最小也兼顧台鐵同仁升資需求。
王國材也提到，最近台鐵局長、準台鐵公司董事長杜微在全國與員工座談，杜微回應是很多人一開始不了解狀況，判斷沒有那麼多人會提早離開，因此會繼續跟員工溝通，也希望大家對台鐵公司還有信心。