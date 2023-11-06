1.5萬美元腳踏車沒人偷！新加坡治安獲讚　美國旅客：文化衝擊

最新文青景點！泰國清邁版「小樽運河」超吸睛　特色市集曝

▲位於泰國清邁的湄卡（Mae Kha）運河文青市集。（圖／翻攝自Citylife）
▲位於泰國清邁的湄卡（Mae Kha）運河文青市集。（圖／翻攝自Citylife）

國際中心賴正琳／綜合報導

北海道的小樽運河一直都是旅客朝聖的目的地，不過向來有「文青聚集地」之稱的泰國清邁，近年來也有一個全新的運河觀光景點。位於湄卡（Mae Kha）運河的文青市集，每日下午3點至10點營業，遠遠看著運河市集會有一種悠閒和愜意的感受。

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湄卡運河是泰國整治美化河道的成果，第一階段的湄卡運河兩側景觀美化與污水收集處理系統已於2022年完成，雖然整治計畫仍在進行，但隨之開設的市集已成新興景點，每逢週末便可見人潮出現在運河兩側。

▲運河兩側有泰式及日式文青小店和小吃攤，整體氛圍非常浪漫和舒服。（圖／翻攝自Citylife）
▲運河兩側有泰式及日式文青小店和小吃攤，整體氛圍非常浪漫和舒服。（圖／翻攝自Citylife）
迎著微風在河濱邊散步，順便逛逛泰式及日式文青小店和小吃攤，整體氛圍非常浪漫和舒服。其實這座運河過去有百年歷史，然而全球化發展的人口與住房擴張，給湄卡運河帶來惡劣的影響，大量污水流入運河，直到2018年開始政府、民間和學者聯手開始整頓運河，2022年已有成效。

泰國宣佈開放台灣人免簽，自今年11月10日起自明年5月10日，赴泰免簽6個月，我國民眾可把握免簽期間前往泰國旅遊，除了首都曼谷和海濱島嶼，泰國北方第一大古城清邁也是相當推薦旅客前來的地方，當地富有人文特色、手作工藝品、慢活步調、叢林活動和傳統古廟，一定會讓旅客流連忘返。

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