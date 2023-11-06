最新文青景點！泰國清邁版「小樽運河」超吸睛　特色市集曝

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迎著微風在河濱邊散步，順便逛逛泰式及日式文青小店和小吃攤，整體氛圍非常浪漫和舒服。其實這座運河過去有百年歷史，然而全球化發展的人口與住房擴張，給湄卡運河帶來惡劣的影響，大量污水流入運河，直到2018年開始政府、民間和學者聯手開始整頓運河，2022年已有成效。
泰國宣佈開放台灣人免簽，自今年11月10日起自明年5月10日，赴泰免簽6個月，我國民眾可把握免簽期間前往泰國旅遊，除了首都曼谷和海濱島嶼，泰國北方第一大古城清邁也是相當推薦旅客前來的地方，當地富有人文特色、手作工藝品、慢活步調、叢林活動和傳統古廟，一定會讓旅客流連忘返。
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30
●活動地點：台北晶華酒店 3F宴會廳
●名額有限、滿額為止！！
●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播
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