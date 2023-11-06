為「員工生計」宣布開放陸客 是否再增航點王國材給答案
觀光署宣布，兩岸團體旅遊預計明年3月開放，相關細節春節前公布。交通部長王國材今（6）日強調，旅行業有營運跟員工生計的課題，員工生計很重要，一定要照顧，至於是否可能再增航點，會請民航局研擬，也請航空公司做好準備。
記者許若茵／台北報導
觀光署長周永暉3日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，有關恢復兩岸團體旅遊，經相關主管機關討論後，恢復旅行業可組團赴陸及接待大陸團客部分，預計在春節前宣布恢復時間點，解除禁團令的時間會落在明年春節後。觀光署指出，這段期間，除9月份已辦理完畢10場旅行業界之教育訓練外，具體推動之時程讓業界知悉，亦有利業者辦理相關行程包裝等準備工作，業者亦可規劃包裝販售明年3月1日之後的赴陸團體旅遊行程安排。
王國材今表示，一直對中國大陸釋出很多善意，包含今年8月談到以平等互惠原則，希望兩邊同時開放，卻未獲回應，過去雖然這樣主張，但也看到很多旅行業做大陸團，有營運跟員工生計的課題，的確在平等互惠跟員工生活生計做討論，員工生計很重要，一定要照顧，因此有這樣的宣布。
王國材也說，明年春節前會宣布相關細節，請旅行業現在就可以開始準備合作飯店、遊覽車安排等，他們準備跟組團約需要三個月以上的時間，所以目前還是按照明年春節前宣布細節，相關請業者準備的東西都已經談好了。
至於現在對中國有10個直航點、13個包機點，是否有可能持續開放，王國材則說有與旅行業討論，業者覺得13個包機點還可以，運量變得穩定的話，就會變成直航點，會請民航局研擬，也請航空公司做好準備。