哈日族別急！日圓升破150 這原因換匯還有「0.21字頭」甜價可撿
美元指數大跌逾1%，日圓升破了150兌1美元關卡，也讓還沒來得再換匯一波的哈日族心一驚，但由於新台幣兌美元今（6）日早盤也大升逾1角，日圓兌新台幣換匯價變動不大，日幣換匯還有「0.21」字頭甜價可撿，目前台灣銀行日圓現鈔賣出價在0.2184元至02188元之間震盪，與上周五收盤價0.2184元差不多。
記者顏真真／台北報導
據美國公布的就業數顯示，10月失業率升至3.9%，非農就業新增15萬人，薪資成長率月增0.2%，都略低於市場，也強化美國聯準會（Fed）可能在12月會議上再次兵不動的預期，導致美元指數急跌逾1%，來到至9月以來最低，一度跌破105，來到104.94，後來又才又站回105之上，目前在105.14附近。
在美元指數跌之下，日圓也升破150兌1美元，一度來到149.32價位，今日早盤在149.57附近震盪。不過，新台幣兌美元也同步升值，並升破了32.2元，一度來到32.138元，強升1.65角，目前在32.155元震盪。
由於新台幣兌美元也大升，因此，即便日圓升破150，日圓兌新台幣換匯價早盤變動不大，今日台銀日圓現鈔賣出價以0.2188元開出，隨著新台幣升值，來到0.2184元，與上周五收盤價一樣，目前在0.2186元上下震盪。