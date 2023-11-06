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梁文傑違法吸加熱菸！薛瑞元：「該罰就罰」　國健署揭調查規劃

▲衛福部長薛瑞元今（6）日出席立法院衛環委員會會議，對於陸委會副主委梁文傑違規吸食加熱菸一事表示，該罰就罰。（圖／衛福部提供）
▲衛福部長薛瑞元今（6）日出席立法院衛環委員會會議，對於陸委會副主委梁文傑違規吸食加熱菸一事表示，該罰就罰。（圖／衛福部提供）

記者林志怡／台北報導

民眾黨立委陳琬惠在臉書踢爆，民進黨總統參選人賴清德的競選總幹事潘孟安出席的新潮流高層飲酒趴中，陸委會副主委梁文傑公然吸食加熱菸。由於目前尚未有加熱菸通過健康風險評估，因此凡有使用、皆屬違法，衛福部長薛瑞元今（6）日表示，「該罰就罰」；衛福部國健署也指出，地方單位會透過各類稽查安排，取締相關違法情事。

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目前尚未有任何加熱菸品通過國健署健康風險評估，因此若有使用加熱菸均屬違法，薛瑞元今日上午出席立法院衛環委員會，會前接受媒體聯訪表示，該罰就罰，有足夠的證據，應該就沒有意外，會依照《菸害防制法》規範，處新台幣2000元以上、1萬元以下的罰緩。

此外，雖《菸害防制法》在今年3月修法、全面禁用電子煙，至今也仍未准許任何加熱菸使用，但有不少民眾都曾在路邊發現有人使用疑似電子煙或加熱菸的產品，但往往是驚鴻一瞥、連拍照檢舉的機會都沒有，疑似違規使用菸品的人就已經把新興菸品藏好藏滿，留下滿街的二手菸味。

對於目前的取締情況，衛福部國健署菸害防制組長羅素英對《NOWnews今日新聞》表示，新法修正通過上路後，中央與地方政府持續強力進行取締稽查工作，透過中央與地方政府合作積極查處，自112年3月22日至今稽查17683家次，計裁罰2509件。

羅素英表示，先前稽查範圍包括實體店面、夜市流動攤販、送貨到府或到府推銷、校園周邊兜售、網路平臺及網路社團等，針對其營業或販售行為（如：販售、展示違法產品）、廣告宣傳方式（如：實體店家所懸掛的招牌、網路平臺之銷售網頁資訊等）加強查處。

但對於類似梁文傑這類、在某處使用加熱菸的情況，羅素英說，會請地方政府實地了解後，執行後續查處，平時地方夥伴也會透過各種機制稽查取締，民眾熟知的檢舉也是稽查管道之一，民眾提供時間、照片、地點後，地方衛生局即可進行追查，並對周邊場所與人員進行宣導。

此外，羅素英表示，地方單位平時也會有其他稽查取締安排，有些事就各類型場所稽查取締、不是等有人檢舉才去，這方面尊重地方單位規劃，但最重要的還是讓民眾知道相關菸品的危害、進而遠離新興菸品。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

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