梁文傑違法吸加熱菸！薛瑞元：「該罰就罰」　國健署揭調查規劃

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此外，雖《菸害防制法》在今年3月修法、全面禁用電子煙，至今也仍未准許任何加熱菸使用，但有不少民眾都曾在路邊發現有人使用疑似電子煙或加熱菸的產品，但往往是驚鴻一瞥、連拍照檢舉的機會都沒有，疑似違規使用菸品的人就已經把新興菸品藏好藏滿，留下滿街的二手菸味。
對於目前的取締情況，衛福部國健署菸害防制組長羅素英對《NOWnews今日新聞》表示，新法修正通過上路後，中央與地方政府持續強力進行取締稽查工作，透過中央與地方政府合作積極查處，自112年3月22日至今稽查17683家次，計裁罰2509件。
羅素英表示，先前稽查範圍包括實體店面、夜市流動攤販、送貨到府或到府推銷、校園周邊兜售、網路平臺及網路社團等，針對其營業或販售行為（如：販售、展示違法產品）、廣告宣傳方式（如：實體店家所懸掛的招牌、網路平臺之銷售網頁資訊等）加強查處。
但對於類似梁文傑這類、在某處使用加熱菸的情況，羅素英說，會請地方政府實地了解後，執行後續查處，平時地方夥伴也會透過各種機制稽查取締，民眾熟知的檢舉也是稽查管道之一，民眾提供時間、照片、地點後，地方衛生局即可進行追查，並對周邊場所與人員進行宣導。
此外，羅素英表示，地方單位平時也會有其他稽查取締安排，有些事就各類型場所稽查取締、不是等有人檢舉才去，這方面尊重地方單位規劃，但最重要的還是讓民眾知道相關菸品的危害、進而遠離新興菸品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！