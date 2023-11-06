曝柯文哲3天沒回家　陳佩琪：民調贏3%內當副手的說法很奇怪

辣妹同進出「到招待所」？徐巧芯揭目擊者說法：華少是你朋友嗎？

▲陸委會副主委梁文傑遭爆吸加熱菸，還被拍到出入招待所。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
▲陸委會副主委梁文傑遭爆吸加熱菸，還被拍到出入招待所。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者林莞茜／綜合報導

民眾黨立委陳琬惠爆料，陸委會副主委梁文傑到新潮流高層的飲酒趴中，且還違法吸加熱菸，引發熱議，台北市議員徐巧芯5日接獲讀者投稿，指出梁文傑當晚是去招待所，梁文傑否認此事，勿移花接木、看圖說故事；稍早徐巧芯再度發文，透露照片拍攝者的直擊者說法。

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徐巧芯說，梁文傑回應他是去「朋友公司」坐了一下，也沒說那些女子不是跟他去同一個地方，只說沒有不當接觸，似乎默認了他們是在同一個地點。

徐巧芯提到，拍攝直擊者告訴她「10 月 27 日晚間九點多，直擊民進黨新潮流要角、現任陸委會副主委梁文傑，先搭公務車去某個居酒屋，然後有人幫他叫計程車到此處。他手拿著紙袋出現於招待所外頭，工作人員恭敬地替梁開門，不久後就出現數名穿著清涼、身材姣好的女子走進招待所裡。梁文傑在招待所裡頭約莫待了 1 個多小時，在工作人員與席間友人護送下搭車離去，而這場聚會持續到深夜一點多散場，數輛上百萬名車接送賓客離去。」

▲陸委會副主委梁文傑遭爆吸加熱菸，還被拍到出入招待所。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
▲陸委會副主委梁文傑遭爆吸加熱菸，還被拍到出入招待所。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
徐巧芯說，梁文傑為何前往招待所，在招待所裡談了什麼，也只有他自己最清楚，也質問「晚上九點到凌晨一點之間，哪一類型的公司開到這麼晚？」

徐巧芯直言，實際上那一棟大樓，裡面有一間招待所，叫做「鍾先生會所」。這個地方先前就被民眾向記者投訴，跟88會館一樣夜間有許多不明人士出沒，也有不少人喝醉後在外喧嘩，周邊居民不堪其擾；且「鍾先生會所」，過去就被網友發現裡面也有一家「博弈公司」。

徐巧芯也表示，又開招待所，又開博弈公司的鍾先生，有一位涉嫌詐欺、地下匯兌，過去新聞報導曾與郭哲敏合作的「鍾興樺」（華少），而他和郭哲敏與三蘆角頭「鱸鰻」林秉文在台北市信義區開設高檔招待所「八八會館」，過去常邀約檢察官、警大前校長陳檡文等高階司法人員飲宴，郭哲敏後來與鍾興樺因水錢分潤問題內訌，沒多久就被檢舉涉及洗錢，全案發動偵查，才引爆後續八八會館之亂。

因此，徐巧芯更在文末詢問，梁文傑若說那是「朋友公司」，請問，鍾興樺是你的朋友嗎？

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