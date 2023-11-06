好市多雙11優惠2023今開跑！Apple Watch現折3600元 滿萬折千元
▲美式賣場好市多（Costco）雙11優惠來了，「雙11盛典」活動11月6日開跑，享滿萬折千元，還提供千項線上商品超殺折扣。（示意圖／翻攝Unsplash）
記者
賴禹妡／綜合報導
｜ 2023-11-06 10:17:20 2023-11-06 10:24:47
「1111」將到來，美式賣場好市多Costco今（6）日起在線上推出「雙11盛典」活動，開跑雙11優惠。不僅享滿萬折千元，還提供千項線上商品超殺折扣，其中Apple Watch現折3600元、Samsung 75吋顯示器現砍9000元、0.8克拉鑽石耳環折1萬2000元，讓許多會員摩拳擦掌準備搶購。
好市多在官方APP公開雙11重點優惠商品，高價3C、家電產品的優惠價格引起關注，Apple Watch Series 8（GPS＋行動網路）搭配45公釐不鏽鋼錶殼＋米蘭式錶環組合，只要1萬9899元，現折3600元；第6代iPad mini 256GB（太空灰）也現折1500元，能以不到2萬5千元的價格購入。另外，Samsung 75吋4K UHD顯示器也現折9000元，最低能以5萬2199元優惠價入手。 ▲好市多在官方APP公開雙11重點優惠商品，高價3C、家電產品的優惠價格引起關注。（圖／翻攝自好市多官網） 除此之外，民生類用品也祭出許多優惠，舒潔三層抽取式衛生紙110抽，60入特價1019元（原價1199元）；星巴克法式烘焙咖啡豆1.13公斤特價585元（原價785元）； Bounty 兩層隨意撕特級廚房紙巾101張，12捲特價1009元（原價1239元）等。甚至還有0.8克拉18K白K金圓形鑽石耳環，原價6萬1499元，現折1萬2000元，特價只要4萬9499元。 ▲▼好市多推「雙11盛典」活動，Apple Watch及Samsung顯示器都祭出超狂優惠。（圖／翻攝自好市多官網）
好市多在11月6日至12日間推出「雙11盛典」活動，會員在雙11當日於線上購物消費滿11000元，只要在結帳區輸入優惠代碼「231111」就能現折1100元，持Costco富邦聯名卡及黑鑽卡還能再獲得最高5%消費回饋。另外，即日起至11月19日，尚未註冊好市多線上購物的會員，在賣場完成註冊可憑頁面至櫃檯領取限量海洋環保購物袋乙個。