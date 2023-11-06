中國福建推10項惠台措施！深化兩岸各領域「融合發展」

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在便利閩台人員及船舶通行方面，在對台客運口岸增設資訊採集點，方便自願留存資訊的台胞使用邊檢快捷通道，同步實現「一地備案、全國通用」；推出往來閩台船舶（包括台灣漁船、小額貿易商船）進出港邊檢手續線上預報預檢，提供24小時邊檢通關保障。
在鼓勵台胞來閩定居落戶方面，明確申請在閩定居的台胞，可以向擬定居地縣級以上公安機關出入境管理機構提交定居申請，審批時限由20個工作日縮短至10個工作日。經批准的，可在擬定居地辦理落戶。
在便利台胞在閩生活發展方面，擴大台胞證聯網核驗服務範圍，來閩短期旅遊、探親、商務的台胞持用台胞證也可享有交通出行、電子支付等公共服務便利；推廣設立「台胞台企專窗」和「出入境服務站」，進一步拓展12367熱線涉台服務事項，為在閩台胞台企提供高效的政策諮詢、業務辦理等政務服務；允許台胞人才隨帶外籍家事服務人員入境和停居留，方便在閩安居安業。
中華人民共和國出入境管理局有關負責人表示，10項措施對服務促進閩台人員交流交往，支持福建建設兩岸融合發展示範區具有積極作用，目前各項措施正處於有序籌備階段。下一步將繼續深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，不斷創新優化往來台灣出入境管理政策措施，積極主動服務台胞台商台企，努力保障兩岸人員往來更加便捷，通關通行更加順暢，台胞在大陸生活發展更舒心。