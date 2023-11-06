NBA／Wembanyama拿20分9籃板5火鍋！馬刺Tim Duncan後菜鳥第二人
聖安東尼奧馬刺隊今（6）日出戰多倫多暴龍隊，結果兩隊僵持打到延長賽才分出高下，馬刺新秀狀元Victor Wembanyama單場拿下20分、9籃板、5火鍋，雖然效益看起來不佳，但他也創下一項紀錄，那就是繼名人堂中鋒Tim Duncan後，第一位單場拿到這個數據的新秀。
記者吳政紘/綜合報導
根據《StatMuse》統計，馬刺隊在Tim Duncan後，就沒能有這樣的菜鳥可以達成這項紀錄，在今天比賽中，他的效率值-16，上場時間38分鐘，但16投7中，外線7投2中，其實都不高，但對馬刺來說，已經有看到未來的希望。
Victor Wembanyama不但有身高優勢，還有三分外投射能力，跟長人少見的移動力，但他的身材比較瘦弱，因此也有不少專家認為他可能比較容易受傷。
Wembanyama身高高達7尺4吋，臂展8尺，被認為是「下一位巨星」，但他在新人球季表現還需要更多來證明自己。
Tim Duncan是傳奇球星，生涯拿過5次NBA總冠軍、3次總決賽MVP，還有2次年度MVP，10次入選NBA最佳陣容第一隊，並且還有1998年新人王，是馬刺王朝建立的最大功臣。