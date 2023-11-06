MLB／大聯盟金手套獎得主出爐！Adolis Garcia等13位選手首次獲獎

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國家聯盟最大贏家則是芝加哥小熊共有3位選手獲獎，亞利桑那響尾蛇與聖地牙哥教士則是次多的2位，匹茲堡海盜、科羅拉多落磯、費城費城人皆都是1位獲獎。
美國聯盟金手獎得主
一壘：Nathaniel Lowe（德州遊騎兵）
二壘：Andres Gimenez（克理夫蘭守護者）
三壘：Matt Chapman（多倫多藍鳥）
游擊手：Anthony Volpe（紐約洋基）
捕手：Jonah Heim（德州遊騎兵）
投手：José Berríos（多倫多藍鳥）
左外野：Steven Kwan（克理夫蘭守護者）
中外野：Kevin Kiermaier（多倫多藍鳥）
右外野：Adolis García（德州遊騎兵）
工具人：Mauricio Dubón（休士頓太空人）
國家聯盟金手獎得主
一壘：Christian Walker（亞利桑那響尾蛇）
二壘：Nico Hoerner（芝加哥小熊）
三壘：Ke'Bryan Hayes（匹茲堡海盜）
游擊手：Dansby Swanson（芝加哥小熊）
捕手：Gabriel Moreno （亞利桑那響尾蛇）
投手：Zack Wheeler（費城費城人）
左外野：Ian Happ（芝加哥小熊）
中外野：Brenton Doyle（科羅拉多落磯）
右外野：Fernando Tatis Jr.（聖地牙哥教士）
工具人：金河成（聖地牙哥教士）