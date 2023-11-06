NBA／經典「騎勇大戰」！上次勇士輸騎士竟已是在2016年的聖誕節
處於5連勝狀態的金州勇士今（6）日踢到鐵板，面對昔日總冠軍賽老對手克里夫蘭騎士，他們進攻狀態不佳，以104:115敗下陣來，陣中頭號球星Stephen Curry儘管命中7記三分球、砍下28分，也難拯救球隊。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽Curry延續開季好狀態，出賽30分鐘，16投8中，命中7顆三分球，得到得到28分4助攻。但騎士球星Donovan Mitchell表現更出色，狂砍19投11中，其中三分球11投5中，得到31分7助攻2抄截，硬是壓過前者，率隊取勝。
「騎勇大戰」在2015-2018年期間可說是聯盟的拿手好戲，當時還在克里夫蘭的「詹皇」LeBron James正處巔峰，而灣區則是在2016年拿下破紀錄的73勝，4年內3奪冠軍如日中天。
兩支球隊一支在西區、一支在東區，年年打進到季後賽，因此連他們在例行賽的交手都被認為是總冠軍賽預演，打得十分激烈，也受到外界重視。
不過在James於2018年賽季結束離隊後，騎士開始進入到重建期，退出聯盟爭冠行列。這幾年球隊培養的控衛Darius Garland成長起來，又找來過去猶他爵士球星Mitchell，試圖重新找回競爭力。
這是騎士自2016年聖誕大戰後，首次戰勝勇士，期間連續12次交手都輸給勇士。